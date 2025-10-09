La decisión de Boca con Claudio Úbeda como DT tras la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras el fallecimiento del entrenador a sus 69 años, la dirigencia de Boca tomó una decisión sobre el futuro del ayudante de campo.

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo sacudió a todo el mundo del fútbol. El pasado miércoles 8 de octubre, el actual entrenador de Boca perdió la vida a sus 69 años producto de un paro cardiorrespiratorio que sufrió en su casa junto a una de sus hijas. De esta manera, el mundo del deporte despide a uno de los entrenadores más respetados y queridos por toda la gente. Además, dejó una huella profunda en todos los que tuvieron la posibilidad de compartir vestuario, cancha y sueños con él.

Luego de luchar contra el cancer de próstata en 2017, el entrenador pasó por diversos clubes hasta regresar por tercera vez al cuadro de la Ribera a mitad de temporada, aunque su estado de salud se deterioró progresivamente hasta su triste desenlace de este miércoles. Ante ello, en las semanas recientes, su asistente Claudio Úbeda asumió la conducción del equipo principal debido a las dolencias y tratamientos que el entrenador venía afrontando.

La decisión de Boca con Claudio Úbeda tras el fallecimiento de Russo Ahora, con la pérdida de Miguel Ángel Russo, la dirigencia de Boca tomó una decisión sobre el futuro de Úbeda en el club: seguirá en el cargo hasta fin de año, entendiendo que el vínculo original se extendía hasta el mes de diciembre del presente año, según informó el medio Doble Amarilla.

Claudio Úbeda-Boca Claudio Úbeda seguirá siendo el DT de Boca hasta fin de año. Foto: Prensa Boca La determinación adoptada por la dirigencia del Xeneize se basa en que entienden que no es el momento adecuado para analizar ni buscar un sucesor de Miguel Ángel Russo. Por ello, su cuerpo técnico continuará al frente del equipo mientras así lo decidan. Incluso, otra de las decisiones fue suspender la práctica que está pactada para este jueves por consecuencia de la triste noticia que todos los amantes del fútbol lamentamos.

El último adiós de Claudio Úbeda a Miguel Ángel Russo El ayudante del entrenador de 69 años volcó su sentir en un mensaje que resumió la inmensa dimensión humana y profesional de Miguelo: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. ¡Gracias, gracias, gracias!, fue el mensaje que escribió y que demuestra cómo Miguelo llegó a ser un referente, un sostén constante y una figura casi familiar para quienes compartieron momentos con él, dejando una huella profunda en el alma del fútbol argentino.