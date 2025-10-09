El respetuoso último adiós de Marcos Rojo a Miguel Ángel Russo, dejando de lado su discusión al irse de Boca

Aunque la relación entre ambos se tensó tras el Mundial de Clubes, Rojo eligió homenajear a Russo en sus redes, dejando de lado cualquier conflicto pasado.

A pesar de las diferencias en su última etapa, Marcos Rojo mostró respeto y memoria para un ídolo de Boca como Miguel Ángel Russo.

La muerte de Miguel Ángel Russo conmovió al fútbol argentino y también a quienes compartieron momentos profesionales con él. Entre ellos, Marcos Rojo, defensor de Racing, quien fue dirigido por el histórico entrenador en dos etapas durante su paso por Boca.

A pesar de que la relación se había roto luego del Mundial de Clubes, cuando Rojo decidió marcharse a Racing, el jugador publicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir al entrenador. Para ello replicó un posteo de la cuenta oficial de la Academia, acompañado de una foto donde Russo aparece con la campera del club de Avellaneda, resaltando el respeto pese a las diferencias.

El posteo de Marcos Rojo por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo Posteo Racing Russo El comunicado de Racing también destacó la trayectoria del ex DT y expresó su acompañamiento: “Le enviamos un cálido abrazo a su familia, seres queridos y allegados”.

¿Qué pasó entre Marcos Rojo y Miguel Russo en Boca? Tiempo atrás, Rojo había relatado públicamente los motivos de su salida de Boca y la conversación que mantuvo con Russo durante la preparación del Mundial de Clubes. “Le pregunté si me iba a tener en cuenta y me dijo que no, que ya no contaría conmigo. La verdad que es duro lo que me dijo, pero lo voy a decir”, explicó el zaguero en F90, de ESPN.

En esa charla, según contó Rojo, Russo le habría dicho que "no tenía la edad ni el nivel requerido", algo que el defensor entendió y aceptó. “Le dije que lo entendía perfectamente, que si él contaba con Ayrton (Costa) o con quién sea yo iba a seguir entrenando y tirando para adelante hasta el último día”, recordó el defensor. El DT, por su parte, jamás dijo nada al respecto a pesar de las consultas periodísticas. Fiel a su estilo y convicciones.