Estremecedor: cuál fue la última voluntad de Miguel Ángel Russo, vinculada a Boca

En sus últimos días, Russo dejó una muestra más de su amor incondicional por Boca. La historia, revelada por su familia, refleja un vínculo imposible de romper.

Miguel Ángel Russo fue, es y será Boca. Más allá de los títulos, de las vueltas olímpicas o de los aplausos en la Bombonera, el entrenador dejó una marca imborrable en el corazón xeneize. Y ahora se conoció un detalle estremecedor que habla por sí solo de su amor por el club.

Según revelaron en TyC Sports, en los últimos días de su vida Russo le pidió a su familia que, cuando llegara el momento, lo vistieran con la ropa de Boca. Su deseo se cumplió: el cuerpo del histórico DT fue trasladado con la vestimenta azul y oro.

TyC Sports "Russo le pidió a la familia estos últimos días que lo vistan con ropa de Boca. Su cuerpo fue trasladado con la ropa del club", contaron en el canal deportivo. Un gesto que sintetiza el nivel de compromiso, pasión y gratitud que el entrenador tenía hacia la institución donde fue campeón y referente.

En el club, donde el DT será velado durante este jueves y el viernes, la noticia generó una profunda emoción. Jugadores, dirigentes y exfutbolistas que compartieron momentos con él coincidieron en que Miguel “vivía para Boca”, y que su entrega fue total hasta el último día.