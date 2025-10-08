Último adiós: cómo será la despedida de Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Boca anunció oficialmente que este jueves y viernes abrirá las puertas del Hall Central del estadio para que los socios y simpatizantes despidan a Russo.

Tras luchar 8 años contra el cáncer, y luego de un último mes y medio muy complicado en el que debió ser internado numerosas veces y vio afectado su trabajo como DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció este miércoles en su casa a los 69 años.

Boca informó este miércoles que la Bombonera abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo, fallecido este martes a los 68 años. El velatorio se realizará en el Hall Central de Brandsen 805, donde los hinchas podrán brindarle su último adiós al histórico entrenador.

Según comunicó la institución, la despedida se llevará a cabo este jueves de 10 a 22 horas, y continuará el viernes de 10 a 12 horas. Se trata de un gesto que refleja el enorme cariño y respeto que el club y sus hinchas sienten por Russo, campeón de la Copa Libertadores 2007 y protagonista de una de las etapas más emotivas en la historia reciente del Xeneize.

Boca abre la Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1976099855635206442&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805.El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas.Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar… pic.twitter.com/4pDuqT2l2n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 9, 2025 Además, el comunicado aclara que estará prohibido tomar fotos o filmar en el lugar, como muestra de respeto a la intimidad del técnico y su familia. “Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”, cierra el texto oficial difundido por el club en sus redes sociales.