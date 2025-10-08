Por la muerte de Russo se suspendió la Reserva entre Boca y Belgrano: la reacción de Herrón al enterarse en pleno partido
El fallecimiento de Russo se produjo mientras la Reserva de Boca jugaba ante Belgrano. Mariano Herrón no pudo contener las lágrimas.
La muerte de Miguel Ángel Russo este miércoles por la tarde sacudió al mundo del fútbol. A sus 69 años de edad, falleció tras luchar desde 2017 contra un cáncer de vejiga y próstata, del que empeoró muy abruptamente en el último mes y medio.
Al momento de conocerse la triste noticia, la Reserva de Boca Juniors estaba jugando en Ezeiza contra Belgrano por el torneo Proyección. Iban 37 minutos del primer tiempo, cuando una vez que se supo lo que había sucedido, el árbitro decidió suspender el encuentro inmediatamente.
La reacción de Mariano Herrón al enterarse de la muerte de Russo
La transmisión de ESPN captó enseguida a Mariano Herrón, entrenador el combinado xeneize juvenil, cuando le comunicaron el deceso de Russo, a quien había tenido de DT en Rosario central y de quien había sido ayudante de campo en el cuadro de la Ribera en 2020.
El exinterino de Boca, notoriamente conmovido, no pudo contener las lágrimas. Automáticamente todos sus jugadores fueron a abrazarlo, mientras los presentes en el predio hicieron resonar un fuerte aplauso en honor a Miguelo.
El comunicado de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo
Así informó el cuadro Xeneize la noticia: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".