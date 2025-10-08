Con profunda tristeza, Boca despidió a Miguel Ángel Russo: "Un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo"
El club xeneize informó la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años.
Boca Juniors confirmó este lunes la muerte de Miguel Ángel Russo y lo despidió con un sentido comunicado oficial. El entrenador, símbolo de la institución y campeón de la Copa Libertadores 2007, falleció a los 69 años tras atravesar complicaciones en su salud que lo habían mantenido en internación domiciliaria.
En su mensaje, el Xeneize expresó: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.
El comunicado de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo
El mundo Boca, y el fútbol argentino en general, atraviesan un momento de conmoción por la pérdida de un referente que marcó una era en el club de La Ribera. Russo había sido hospitalizado en varias oportunidades desde comienzos de septiembre, primero en el Instituto Fleni por una infección urinaria y luego para realizarse nuevos estudios ante un cuadro de debilidad general.
El técnico, que recientemente dirigía al plantel profesional, fue visto en los últimos meses con un visible deterioro físico, aunque continuó acompañando al equipo mientras su salud se lo permitió. Su fallecimiento generó una oleada de mensajes de reconocimiento y cariño, reflejando el enorme legado que dejó en Boca y en todo el fútbol argentino.