Con profunda tristeza, Boca despidió a Miguel Ángel Russo: "Un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo"

El club xeneize informó la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador, quien falleció este miércoles a los 69 años.

En su mensaje, el Xeneize expresó: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

El mundo Boca, y el fútbol argentino en general, atraviesan un momento de conmoción por la pérdida de un referente que marcó una era en el club de La Ribera. Russo había sido hospitalizado en varias oportunidades desde comienzos de septiembre, primero en el Instituto Fleni por una infección urinaria y luego para realizarse nuevos estudios ante un cuadro de debilidad general.