Revelan que Miguel Ángel Russo está con internación domiciliara y en estado delicado: "Está grave"

Russo, que no dirigió los últimos partidos de Boca ni tampoco está presente en la prácticas, está atravesando un muy complicado cuadro de salud.

Miguel Ángel Russo atraviesa un muy cuadro de salud. Luego de ser internado en distintas clínicas en reiteradas oportunidades durante el último mes y medio, ha dejado de asistir presencialmente a las prácticas de Boca Juniors y se ausentó de los partidos contra Defensa y Justicia y Newell's.

En Branden 805 se han mantenido en silencio respecto del estado de su DT y, según fue trascendiendo, la postura que manejan dentro del club es respetar la voluntad y tiempos del entrenador y no apurarlo bajo ningún concepto. Sin embargo, en los últimos días, la situación parece haberse complicado.

Aseguran que Miguel Ángel Russo "está grave" Aseguran que Miguel Ángel Russo "está débil"

Así lo detalló, por ejemplo, el periodista Tato Aguilera, quien cubre el día a día del cuadro de la Ribera, este lunes por la señal de TyC Sports: "El fin de semana estuvo en su casa con internación domiciliaria. Ha estado aparentemente en contacto con su Cuerpo Técnico el sábado en la previa del partido y también con algunos jugadores", informó en primer término.

"Él continúa en su casa, esperando que pueda revertir esta situación, difícil, delicada. Está débil el técnico de Boca, está grave. Todos le dan su fuerza y su apoyo para que se pueda recuperar", reveló a continuación, dejando en claro que, pese a las reservas del caso, el cuadro de Russo es peor del que se pensaba.