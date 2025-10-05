Atento, Russo y Úbeda: el golazo en el Mundial Sub 20 de Dylan Gorosito, el joven lateral de Boca
El lateral de Boca marcó un golazo que le permitió a la Selección vencer a Italia en el Mundial Sub 20. Un llamado de atención para Russo y Claudio Úbeda.
La Selección argentina, que ya estaba clasificada a los octavos de final, se aseguró el primer lugar del Grupo D en el Mundial Sub 20. Tras golear a Cuba y Australia en las primeras dos fechas, los dirigidos por Diego Placente se enfrentaron al rival más difícil de la zona: Italia, que llegaba a este encuentro con 4 unidades tras vencer a los oceánicos y empatar ante los cubanos.
En un partido con varias situaciones de gol por lado, la balanza se declinó a favor de la Albiceleste gracias al tremendo golazo de Dylan Gorosito, lateral derecho surgido en las Inferiores de Boca. El futbolista oriundo de Moreno ingresó en el complemento y en una de las primeras pelotas que tocó, armó una jugada maravillosa que decretó el 1-0 a favor de Argentina.
El golazo de Dylan Gorosito ante Italia
A los 29 minutos del segundo tiempo, el futbolista de 19 años recibió la pelota al borde del área, encaró dejando a dos italianos en el camino y a un tercero, al que le metió un caño, y definió ante la salida del arquero para marcar el gol que le permitió a la Selección argentina terminar con puntaje ideal y en lo más alto del Grupo D.
Este fue el primer tanto del defensor en el torneo, donde viene teniendo un rendimiento destacado: había aportado una asistencia en cada uno de los encuentros anteriores, frente a Cuba y Australia, y aunque arrancó como suplente contra los europeos, le bastaron solo unos minutos en cancha para marcar la diferencia.
¿Tendrá una oportunidad en el Boca de Russo?
Este gran rendimiento le puede valer a Dylan Gorosito la oportunidad de jugar en la Primera de Boca. El lateral derecho ya hizo su debut de la mano de Diego Martínez el 21 de julio de 2024 frente a Defensa y Justicia. Aquel día disputó 45 minutos y luego estuvo tres veces en el banco de los suplentes hasta que volvió a bajar a la Reserva. Ahora, con el gran nivel que viene mostrando se podría ganar un lugar entre los convocados por Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda.