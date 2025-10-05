Atento, Russo y Úbeda: el golazo en el Mundial Sub 20 de Dylan Gorosito, el joven lateral de Boca

El lateral de Boca marcó un golazo que le permitió a la Selección vencer a Italia en el Mundial Sub 20. Un llamado de atención para Russo y Claudio Úbeda.

La Selección argentina, que ya estaba clasificada a los octavos de final, se aseguró el primer lugar del Grupo D en el Mundial Sub 20. Tras golear a Cuba y Australia en las primeras dos fechas, los dirigidos por Diego Placente se enfrentaron al rival más difícil de la zona: Italia, que llegaba a este encuentro con 4 unidades tras vencer a los oceánicos y empatar ante los cubanos.

En un partido con varias situaciones de gol por lado, la balanza se declinó a favor de la Albiceleste gracias al tremendo golazo de Dylan Gorosito, lateral derecho surgido en las Inferiores de Boca. El futbolista oriundo de Moreno ingresó en el complemento y en una de las primeras pelotas que tocó, armó una jugada maravillosa que decretó el 1-0 a favor de Argentina.

El golazo de Dylan Gorosito ante Italia A los 29 minutos del segundo tiempo, el futbolista de 19 años recibió la pelota al borde del área, encaró dejando a dos italianos en el camino y a un tercero, al que le metió un caño, y definió ante la salida del arquero para marcar el gol que le permitió a la Selección argentina terminar con puntaje ideal y en lo más alto del Grupo D.

Golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Sub 20 ante Italia Golazo de Dylan Gorosito para el 1-0 de la Sub 20 ante Italia. Telefe

Este fue el primer tanto del defensor en el torneo, donde viene teniendo un rendimiento destacado: había aportado una asistencia en cada uno de los encuentros anteriores, frente a Cuba y Australia, y aunque arrancó como suplente contra los europeos, le bastaron solo unos minutos en cancha para marcar la diferencia.