Boca recibe a Newell's con la idea de volver al triunfo y meterse en puestos de Libertadores: hora y TV

Con Claudio Úbeda de nuevo en el banco, Boca se mide ante Newell's buscando una victoria luego de tres fechas para seguir entre los primeros de la tabla anual.

Boca recibirá este domingo a Newell's, por la undécima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Boca está obligado a ganar para volver a zona de playoffs y Libertadores Boca atraviesa un muy flojo momento, ya que acumula tres partidos sin triunfos y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs. En sus últimos tres encuentros, el Xeneize de Miguel Ángel Russo empató con Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la fecha 10 cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia.

Estos flojos resultados provocaron que el conjunto de La Ribera cayera a la novena posición de la Zona A del torneo Clausura, por lo que en caso de no reencontrarse con la victoria podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

De cara a este cruce, al igual que ocurrió ante el Halcón, el director técnico de Boca será Claudio Úbeda, quien reemplazará a Russo que no podrá estar por cuestiones de salud.