La inusual dinámica en la que Claudio Úbeda centró la práctica de Boca: busca resolver un gran déficit

En el entrenamiento en la Bombonera, Claudio Úbeda hizo énfasis en corregir la principal falencia de Boca en el torneo Clausura.

Boca se prepara para un partido clave ante Newell's en la Bombonera, este domingo desde las 19:00 horas. El Xeneize dejó puntos inesperados en el camino en los duelos ante Central Córdoba (2-2) y Defensa (1-2) y, en plena definición del torneo Clausura, sabe que no tiene margen de error si quiere volver a disputar la Copa Libertadores.

En ese contexto, el cuerpo técnico, con Claudio Úbeda al frente del plantel ante la ausencia de Miguel Ángel Russo por temas de salud, intenta afinar los máximos detalles posibles de cara a la recta final, y saben que hay un claro déficit por mejorar: la efectividad de los delanteros.

Por disposición de Claudio Úbeda, Boca practicó definición No es una casualidad que Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo sean los goleadores de Boca en estas primeras 10 fechas del campeonato, con tres y dos tantos respectivamente. Es por eso que, en la práctica del jueves en la Bombonera, Úbeda sorprendió con la dinámica e hizo principal foco en la definición.

Claudio Úbeda Fotobaires

Así, todos le patearon a Agustín Marchesín y Leandro Brey con el fin de afinar la puntería pensando no solo en el choque frente a la Lepra, sino que también en los partidos restando donde el Xeneize se jugará la vida para quedar entre los primeros tres puestos de la tabla anual.