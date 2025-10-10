Aplausos y campanas para Russo: la emocionante salida del cortejo fúnebre hacia el cementerio de Pilar

Este viernes Miguel Ángel Russo será cremado en un cementerio privado de Pilar y al salir el cortejo fúnebre se dio un emocionante momento en La Boca.

Miguel Ángel Russo murió el miércoles 8 de octubre a sus 69 años producto de un paro cardiosrespiratorio en su hogar. El entrenador de Boca venía luchando contra el cáncer de próstata que se le detectó en 2017 y tras varios años de pelearle a la enfermedad, el campeón de la Copa Libertadores 2007 perdió la vida dejando un legado único e imborrable en el fútbol argentino.

Tras la triste noticia, el Xeneize puso a disposición el hall central de la Bombonera, en Brandsen 805, para que se llevara a cabo el velatorio, tal cual lo había pedido el DT xeneize. El último adiós se extendió durante todo el jueves, día en el que varias personalidades del fútbol y miles de hinchas de distintos equipos fueron a despedirlo, muchos de ellos con flores o alguna otra ofrenda para el histórico entrenador.

El emocionante momento de la salida del cortejo fúnebre de Miguel Ángel Russo hacia el cementerio de Pilar Este viernes por la mañana, luego de un momento de intimidad de sus seres queridos para despedir a Miguel Ángel Russo, se cerraron las puertas de Brandsen 805 y se vivió un emocionante momento en La Boca cuando se dio la salida del cortejo fúnebre hacia un cementerio privado de Pilar, lugar donde será cremado para luego arrojar sus cenizas en distintos estadios de los equipos que guarda en su corazón, entre ellos Estudiantes, Rosario Central y Boca.

El emocionante momento de la salida del cortejo fúnebre de Miguel Russo hacia el cementerio de Pilar Allí, todas las personas presentes comenzaron a aplaudir y hasta sonaron las campanas de la tradicional parrilla La Glorieta de Quique, ubicada frente al estadio, para homenajear el paso de los restos del DT que condujo a Boca a su sexta Copa Libertadores, mientras el cortejo partía rumbo a la zona norte del Gran Buenos Aires.

Además, sobre el cajón que trasladó el cuerpo de Miguel Ángel Russo hacia el cementerio se pudo observar una bandera del Xeneize cubriéndolo. Una vez más, esto demuestra lo que era Boca para el histórico entrenador del fútbol argentino.