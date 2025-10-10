El sentido mensaje de despedida de Iker Muniain a Miguel Ángel Russo: "Es una lección de lucha y entrega"

Iker Muniain, exfutbolista de San Lorenzo, subió un video a sus redes sociales despidiendo al histórico entrenador de 69 años que perdió la vida el miércoles.

Un día después de la confirmación de la dolorosa noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el ex jugador español Iker Muniain compartió sus condolencias mediante una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Quien se desempeñaba como mediocampista y compartió con Russo en los últimos seis meses de su carrera, en San Lorenzo, aseguró que “es un día muy triste”, le envió “un abrazo muy fuerte a toda su familia” y valoró los momentos vividos junto con el entrenador.

Iker Muniain se despidió de Miguel Ángel Russo Russo falleció durante la tarde-noche del miércoles, luego de sufrir una serie de internaciones desde inicios de septiembre, siendo la última de ellas en su domicilio, rodeado de sus seres queridos.

Habiéndose convertido en un símbolo para el simpatizante de San Lorenzo, a pesar de su corta estadía en el club, Muniain se mostró muy afectado, mientras se despedía de una persona tan querida como lo ha sido Miguel Ángel Russo. El oriundo de Pamplona afirmó que amaneció con la triste noticia de su fallecimiento y abrió el mensaje mandando todo su “apoyo, fuerza y amor” para la familia del difunto director técnico, acordándose también de los hinchas del fútbol argentino, “sobre todo a los que tuvieron la suerte de tenerlo como entrenador”.

El sentido mensaje de despedida de Iker Muniain a Miguel Ángel Russo Personalmente, el ex jugador de 32 años aseguró no tener mas que palabras de agradecimiento por todo el tiempo que pudo compartir con él, en unos meses que catalogó como “muy intensos y bonitos a la vez”, en San Lorenzo.