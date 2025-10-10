La AFA anunció cuándo volverá a jugar Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo: día, hora y rival

Tras un día emotivo por el velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera, el plantel de Boca tendrá un día libre más y este sábado retomará los entrenamientos en el predio de Ezeiza a las 8:30 para desayunar, llevar a cabo la práctica y luego almorzar a las 12:30 para cerrar un día intenso y cargado de emociones.

De todas maneras, el Xeneize no tendrá acción futbolística este fin de semana, ya que tras la triste noticia del fallecimiento del DT de 69 años, el partido entre el Xeneize y Barracas Central por el torneo Clausura se postergó por decisión de ambos clubes y de la AFA.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors? Ante ello, Boca, con Claudio Úbeda a la cabeza, recién volverá a jugar el sábado 18 de octubre a las 18:00 frente a Belgrano de Córdoba en la Bombonera por la fecha 13 del torneo Clausura. Además, para este match, el entrenador podrá contar con la presencia de Leandro Paredes, la gran figura del equipo, ya que llegará el miércoles por la mañana al país y se pondrá a disposición del CT.

Boca Newells Clausura 2025 Boca volverá a jugar el sábado 18 de octubre ante Belgrano en la Bombonera. Fotobaires Luego de este compromiso, al Xeneize le quedarán tres partidos antes de que finalice la etapa de grupos del certamen: visitará a Estudiantes en La Plata, recibirá a River en el Superclásico y hará lo propio ante Tigre en la última jornada.