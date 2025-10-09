Miguel Ángel Russo es velado en la Bombonera con ropa de Boca: "Lo pidió él, era su deseo"

El histórico entrenador Miguel Ángel Russo es despedido en el estadio de Boca Juniors, tal como había solicitado.

Dalma Maradona habló con profunda emoción sobre el momento que vivió durante el velatorio de Miguel Ángel Russo, el histórico entrenador de Boca Juniors fallecido este miércoles. En diálogo con Ángel de Brito, en el ciclo Ángel Responde (emitido por Bondi), la hija de Diego Armando Maradona confesó que la despedida del exdirector técnico le trajo recuerdos intensos de su padre y del vínculo que ambos compartieron.

“Se querían mucho y siempre tuvo palabras de cariño con mi papá, y mismo mi papá con él. No conocía mucho a su familia, pero fue llegar ahí y sentirme parte”, expresó Dalma conmovida. Según contó, fue recibida con afecto por los familiares del entrenador, quienes también le hablaron del respeto y la admiración que Russo sentía por el “Diez”.

dalma instagram El posteo de Dalma Maradona en Instagram para despedir a Miguel Ángel Russo. “No quería invadir, estar molestando en un momento así. Fueron muy cálidos conmigo, muy amorosos. La hija me dejó su número. Me hablaron de que siempre lo admiró mucho a mi papá, que lo quería mucho, y eso yo lo sabía porque mi papá siempre hablaba muy bien de él”, agregó.

El deseo de Miguel Ángel Russo Dalma también reveló un detalle que la impactó al llegar al velatorio. “Pidió que sea velado en la cancha de Boca. Estaba vestido de Boca, nos contaron que fue su deseo”, relató Dalma, visiblemente emocionada.