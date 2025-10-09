La grave lesión que sufrió Alan Velasco en un entrenamiento de Boca y podría dejarlo afuera de las canchas hasta 2026

Alas Velasco terminó la práctica con fuertes molestias luego de un choque con Tomás Belmonte, apareció con una férula y tendría un largo tiempo de recuperación.

Desde su llegada a Boca, Alan Velasco carga constantemente con la mochila de los 10 millones de dólares, el monto que le pagó el Xeneize al Dallas FC de la MLS por su ficha a principios de 2025. Justo cuando volvió a ganar terreno en el equipo titular, el volante ofensivo sufrió una lesión que podría dejarlo out hasta el año que viene.

La grave lesión que sufrió Alan Velasco: ¿no juega hasta 2026? En uno de los entrenamientos de esta semana, el ex Independiente acusó una fuerte molestia tras un choque con Tomás Belmonte. En ese contexto, procedió a realizarse estudios médicos y los mismos constataron lo peor: tiene una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha. La noticia fue confirmada por Ezequiel Sosa, quien cubre el día a día de Boca en Tyc Sports.

El mayor problema de esto es el tiempo de recuperación estimado: un mínimo de dos meses afuera de las canchas. Si es así, todo indica que Velasco se perderá lo que resta del torneo Clausura y no vería acción hasta el 2026.

El video de Velasco con una férula en el velatorio de Russo El plantel completo de Boca se hizo presente en la Bombonera para el último adiós a su entrenador Miguel Ángel Russo, quien falleció este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, y se viralizó un video en donde se observa al enganche de 23 años con una férula para inmovilizar la zona de la rodilla afectada.