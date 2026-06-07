Video: la curiosa reacción de Lewis Hamilton tras la victoria de Antonelli en Mónaco

El británico protagonizó una escena que no pasó desapercibida mientras se realizaban las entrevistas posteriores a la carrera.

Lewis Hamilton fue protagonista de una llamativa escena después de la victoria de Antonelli en Mónaco.

Kimi Antonelli volvió a confirmar su gran momento en la Fórmula 1 al quedarse con el Gran Premio de Mónaco. El piloto de Mercedes, líder del campeonato, consiguió su quinta victoria de la temporada y reforzó su posición al frente del Mundial tras una carrera marcada por incidentes, coches de seguridad y una bandera roja en el tramo final.

El italiano de 19 años se impuso en las calles del Principado por delante de Lewis Hamilton e Isack Hadjar. Sin embargo, una vez terminada la competencia, una imagen protagonizada por el propio Hamilton llamó la atención en las redes sociales.

La curiosa reacción de Lewis Hamilton Mientras Hadjar atendía a la prensa en la zona posterior a la carrera, las cámaras captaron a Hamilton observando detenidamente el Mercedes de Antonelli. El británico se acercó al monoplaza, lo examinó desde distintos ángulos e incluso se agachó para mirar algunos detalles de la parte trasera del vehículo.

La curiosa reacción de Lewis Hamilton tras la victoria de Antonelli en Mónaco La curiosa reacción de Lewis Hamilton tras la victoria de Antonelli en Mónaco

La secuencia fue difundida por ESPN. El episodio se produjo después de una carrera muy positiva para Mercedes. Antonelli resistió la presión de sus perseguidores y sumó otro triunfo importante en una temporada que lo tiene como una de las grandes referencias de la categoría.