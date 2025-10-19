La tremenda sentencia de Javier Mascherano sobre Messi tras su hat-trick ante Nashville: "Obviamente es el..."

A Javier Mascherano no le alcanzaron las palabras para describir la excepcional actuación de Messi en el triunfo del Inter Miami.

Lionel Messi dio una nueva clase magistral de fútbol este sábado en el triunfo del Inter Miami por 5-2 sobre Nashville, en el que marcó un espectacular hat-trick y dio una asistencia, por la última fecha de la temporada regular de la MLS. Su equipo quedó 2° en la Conferencia Este, y volverá a enfrentar a los Coyotes en playoffs.

Los números de la Pulga este 2025 con las Garzas son excepcionales. Con los 3 de esta noche, alcanzó los 29 tantos convertidos en la Major League Soccer, además de que asistió otros 16, sumando un total de 45 participaciones directas en goles en 28 encuentros jugados (aproximadamente 1,61 G+A por partido), lo que lo convierten en el máximo artillero el torneo, algo que no conseguía desde la campaña 2020/21 de LaLiga con el Barcelona.

El elogio de Javier Mascherano a Lionel Messi

"Leo obviamente es el mejor jugador que haya jugado este deporte", señaló sin pelos en la lengua y en inglés Javier Mascherano en conferencia de prensa respecto del 10. "Continúa demostrando eso y estoy muy contento por él, porque estuvo increíble y nos ayudó a ganar el partido", agregó en el mismo sentido.

"¿Qué voy a decir de Leo? La realidad es que hoy ha estado excepcional, como normalmente lo suele estar. Claramente creo que, si alguien tenía alguna duda de lo que había sido su temporada regular, la realidad es que ha despejado cualquier duda", insistió el Jefecito en sus elogios al astro rosarino.