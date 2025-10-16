Leo Messi y un posteo cargado de emoción con la camiseta de Barcelona: "21 años ya... Increíble"

Lionel Messi recordó un momento único e irrepetible con los colores de su querido Barcelona. Lo hizo a través de una nostálgica publicación en su cuenta de Instagram.

Lionel Messi volvió a conmover al mundo del fútbol al destacar una fecha que marcó un antes y un después en su vida: su debut profesional con el FC Barcelona.

“21 años ya… Increíble”, escribió Messi en la descripción de su publicación en redes sociales, acompañando sus palabras con una imagen que despertó emoción entre millones de seguidores. La frase, simple y directa, condensa todo el peso de una trayectoria irrepetible: desde aquel adolescente que debutó con la camiseta número 30 hasta el ídolo que levantó trofeos en todos los rincones del planeta.

Aquella tarde del 16 de octubre de 2004 quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol. En el estadio Olímpico de Montjuïc, el Barcelona se enfrentaba al Espanyol por el clásico catalán.

El sentido posteo de Messi a 21 años de su debut oficial con la camiseta de Barcelona

El momento que cambió la historia del fútbol para siempre Faltaban pocos minutos para el final cuando el entrenador Frank Rijkaard decidió apostar por un adolescente de 16 años que esperaba su momento en el banco de suplentes. El portugués Deco dejó la cancha, y con el número 30 en la espalda, Messi cruzó la línea de cal para comenzar a escribir su historia.

Esa sustitución, insignificante para algunos en ese instante, cambió el rumbo del deporte. A partir de ese día, el joven rosarino inició una travesía que lo llevó de promesa a leyenda, de desconocido a símbolo global. Su talento, su obsesión por superarse y su amor por el juego lo convirtieron en el corazón de una era dorada del Barcelona, donde conquistó 35 títulos, cuatro Champions League y el respeto eterno de sus rivales.