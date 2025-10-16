La figura estelar de una potencia que podría perderse el Mundial 2026

El lateral derecho del Real Madrid sufrió un problema en el bíceps femoral izquierdo durante el debut europeo ante el Olympique de Marsella, a fines de septiembre. Desde el club informaron que su estado está “pendiente de evolución” , sin detallar plazos de recuperación.

“No es tan malo como podría ser, pero hay que esperar un poquito más”, explicó el técnico Xabi Alonso en conferencia de prensa a comienzos de octubre. Sin embargo, el jugador continúa fuera de las convocatorias y no ha vuelto a disputar un partido oficial.

En Inglaterra, la preocupación es creciente. Thomas Tuchel, actual seleccionador inglés, no ha incluido al ex Liverpool en las últimas convocatorias, primero por decisión técnica y luego por lesión. Todo indica que tampoco estará en la lista de noviembre, cuando Inglaterra enfrente a Serbia y Albania, en los cierres del Grupo K, del que ya aseguraron el primer lugar.

Trent Alexander-Arnold arrastra una lesión en el bíceps femoral y podría ser una de las grandes ausencias del próximo Mundial.

“Si quiere tener el mismo impacto en la Selección que tuvo en el Liverpool, debe tomarse la parte defensiva muy, muy en serio”, señaló el entrenador alemán, que en su última lista optó por Reece James y Tino Livramento. “No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y personalidad, pero esta vez he optado por otros solo por competencia”, añadió Tuchel.

Lesiones, competencia y un futuro incierto para Trent Alexander-Arnold

A sus 27 años, Alexander-Arnold atraviesa una etapa compleja en su carrera. Desde su llegada al Real Madrid, las lesiones han frenado su progreso y reducido su participación: apenas 158 minutos en Liga (dos partidos como titular y dos como suplente) y solo cinco minutos en Champions League, antes de lesionarse.

La competencia interna con Dani Carvajal y el buen desempeño de Reece James, Djed Spence y Livramento agravan su panorama a ocho meses del Mundial.

El inglés, que llegó libre tras finalizar contrato con el Liverpool -aunque el Real Madrid debió abonar 10 millones de euros para inscribirlo a tiempo para el Mundial de Clubes-, necesita recuperar ritmo y confianza si quiere estar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

De lo contrario, Trent Alexander-Arnold podría convertirse en la primera gran baja europea rumbo al Mundial 2026, un golpe duro tanto para Inglaterra como para el proyecto deportivo de Xabi Alonso en el Real Madrid.