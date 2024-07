La impresionante declaración de Trent Alexander Arnold sobre Messi: "Jugar contra él es..."

Finalizadas la Copa América y la Eurocopa, los futbolistas regresaron a sus respectivos equipos de cara a lo que será la temporada 2024/25. Las ligas más importantes de Europa tendrán inicio a mediados de agosto y los clubes comienzan a prepararse para lo que será un nuevo año de fútbol. Sin embargo, eso no le impide a los jugadores tomarse su tiempo para distenderse, como hizo Trent Alexander Arnold este lunes cuando en una entrevista expresó unas opiniones que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

El defensor del Liverpool, en diálogo con el medio inglés The Mirror, fue consultado acerca del futbolista más duro al le tocó enfrentar en su carrera. Él no dudó un instante: "¿El rival más complicado? Tiene que ser Lionel Messi, para mí. El mejor contra el que he jugado y el mejor en toda la historia del juego", afirmó con determinación.

Ante semejante respuesta, al ver que no había ni un rastro de duda en sus palabras, el entrevistador le pregunto si prefería a Leo sobre la otra máxima figura histórica del futbol argentino y mundial, Diego Armando Maradona: "Nunca lo vi, así que no lo sé", confesó, pero volvió a insistir sobre su admiración por el juego de la Pulga: "No puedo imaginar a alguien mejor que él, mi cerebro no puede comprenderlo. No hay manera que alguien pueda ser mejor que él".

Arnold y Messi se enfrentaron únicamente en una oportunidad, en las semifinales de la Champions League 2018/19, en la que Liverpool la remontó una increíble serie al Barcelona pasando de un 0-3 en la ida a un 4-3 en la vuelta. Más allá de lo sucedido en la revancha, el crack argentino había tenido una actuación sobresaliente en el primer partido de la llave, convirtiendo un doblete, en el que se destacó un golazo de tiro libre, y dando numerosos pases gol que sus compañeros dilapidaron de manera insólita.

Conocedor de la causa, el lateral derecho señaló: “Simplemente es una sensación diferente cuando juegas contra él que contra cualquier otro jugador. Siempre estás en alerta roja cuando la pelota está cerca de él. Creo que es muy raro para un jugador tener esa clase de sensación". Y a modo de conclusión, remató: "Pienso que en muchos aspectos del juego es el mejor. Puede hacer prácticamente lo que quiera dentro de una cancha de fútbol. Por esa razón es el mejor”.