El importante jugador de Boca que quiere llevarse el Inter Miami de Lionel Messi

A diferencia de lo que pasó el año pasado, cuando Messi lo contactó personalmente pero el ex Manchester United decidió seguir en la Ribera, hoy el contexto cambió. No hay certezas sobre su continuidad en el club y el propio jugador estaría evaluando opciones, sobre todo si no se siente respaldado.

Cuando Lionel Messi lo llamó y Marcos Rojo dijo que no

La historia entre Rojo e Inter Miami no es nueva. A fines de 2023, el propio defensor contó que fue Messi quien lo llamó para sumarse al club estadounidense. “A mí me llamó Leo Messi, para ir a Inter Miami. La verdad que no estaba convencido de irme de Boca, había renovado hacía poco; me comuniqué con Román y le dije que si me necesitaba, me quedaba”, confesó en su momento.

Hoy, con otro panorama en el Xeneize y con las Garzas en pleno armado de cara a una temporada exigente, el destino del zaguero vuelve a estar en juego.