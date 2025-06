¿Boca o River? Cristiano Ronaldo reveló que recibió ofertas de clubes argentinos para jugar el Mundial de Clubes: "Tuve invitaciones de..."

Falta una semana para el Mundial de Clubes 2025 , que comenzará el sábado 14 con el duelo entre Inter Miami y Al Alhy de Egipto. Allí estará Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, si no el mejor, y en el último tiempo comenzó a hablarse de que también podría estar Cristiano Ronaldo .

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi esposa es argentina...", contó Cristiano respecto del país. E hizo un sugerente comentario sobre lo que podría hacer a futuro: "Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé".

"Lo veo difícil, pero me gusta mucho", advirtió igualmente Ronaldo para no ilusionar ni a hinchas de Boca ni de River. Y cerró finalmente con el tema: "No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos...".