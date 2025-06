El peculiar comentario de Cristiano Ronaldo sobre Argentina y su rivalidad con Lionel Messi: "Tengo mucho..."

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi conformaron una de las más grandes rivalidades deportivas de la historia, comparables únicamente Federer vs Nadal en tenis o Ali vs Frazier en boxeo. Dueños entre ambos de casi todos los récords del fútbol y protagonistas de duelos legendarios, supieron mantenerse en vigencia por más de una década y media.

"Boludo, tengo mucho cariño por Argentina . Mi mujer es argentina (Georgina Rodríguez), cómo no se puede tener cariño...", comenzó a responder el astro luso con un tono risueño y una carcajada acerca del país. "Hasta he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina ", reveló luego.

Respecto de si puede llegar a jugar o no con Leo, apuntó: "Lo veo difícil, pero me gusta mucho". Y confesó: "No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir, tengo mucho cariño por los argentinos y también por Lionel Messi. Fuimos rivales durante muchos años, pero he dicho en varias entrevistas que estuvimos en el escenario durante 15 años".