El picante mensaje de Marcos Rojo en medio de los rumores que lo alejan de Boca: "Quieren..."

El defensor quedó envuelto en una polémica en la previa del partido contra Independiente. Rojo no fue de la partida en la derrota 1-0 con Independiente por los cuartos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional por una sanción disciplinaria que generó malestar en Mariano Herrón y la cúpula xeneize del fútbol, compuesta por Juan Román Riquelme y el Consejo: faltó al entrenamiento del sábado, dos días antes del cruce ante el Rojo, y adujo tener fiebre, pero no atendió los reiterados llamados del club. El domingo se entrenó sin problemas pero el DT interino le dijo que no iría de la partida el lunes.