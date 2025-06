Los 8 jugadores prescindibles en Boca para el próximo mercado de pases

Sin embargo, el próximo mes estará lejos de ser tranquilo en Brandsen 805, ya que además del certamen en Estados Unidos, se viene el mercado de pases . Este apunta a ser bastante movido no solo por los refuerzos que puedan llegar, sino también por la importante limpieza de plantel que se espera se lleve a cabo en la Ribera.

Llama la atención la inclusión de Advíncula , quien viene siendo habitualmente titular (pelea el puesto con Lucas Blondel), así como también el de Chiquito Romero . Si bien el exarquero de la Selección argentina no sumó minutos en este 2025 por la cirugía a la que se sometió a principios de año, recientemente se reincorporó a los entrenamientos y dio señales de querer seguir peleando por un lugar en Boca .

Qué sucederá con Marcos Rojo en Boca

Marcos Rojo y una sorpresiva revelación sobre Juan Román Riquelme. Foto: @marcosrojo La situación de Marcos Rojo en Boca es una incógnita. @marcosrojo

Marcos Rojo de momento no está en la lista de prescindibles, pero su situación en el club no es la ideal. Si bien cuando juega es el capitán del equipo y sigue siendo quizás el mayor referente de todo el plantel, sus recientes inconductas lo dejaron marcado puertas adentro. Con contrato vigente hasta diciembre, se da prácticamente por hecho que no renovará para el año próximo, por lo que habrá que seguirlo de cerca hasta entonces.