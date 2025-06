El jugador de Boca al que Russo no usó en la práctica de fútbol y se iría del club

Miguel Ángel Russo no pierde el tiempo en su regreso a Boca Juniors . En su primer fin de semana como nuevo DT, metió ensayo formal de fútbol y empezó a tomar decisiones. Una de las más ruidosas fue la ausencia de Cristian Lema , que no participó del entrenamiento y estaría con un pie y medio afuera del club.

A diferencia de Edinson Cavani y Milton Giménez, que se entrenaron aparte por molestias físicas, el caso de Lema es distinto: no integró ninguno de los equipos que paró Russo en la cancha . Y todo indica que no será parte del plantel que viaje a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes 2025 .

Según informó el periodista Augusto César en ESPN, el ex Belgrano y Benfica no estaría en la lista de 35 que el club debe presentar en breve para la competencia internacional. “Creo que no viaja al Mundial de Clubes y se va en este mercado de pases ”, fue la frase que encendió las alarmas en el entorno del defensor.