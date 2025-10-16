El mensaje de Messi para la Sub 20 finalista del Mundial y por qué saludó especialmente a Silvetti: "¡Grande, Toto!"

Mateo Silvetti, autor del 1-0 ante Colombia, recibió un mensaje especial de Leo Messi tras meter el gol que clasificó a los pibes a la final del Mundial Sub 20.

Mateo Silvetti ya se ganó un lugar especial en esta Selección argentina Sub 20. No necesita ser titular para dejar su huella: cada vez que entra, cambia el partido. Lo hizo ante Nigeria, lo repitió frente a México y volvió a hacerlo contra Colombia, cuando marcó el gol que le dio al equipo de Diego Placente el pasaje a la final del Mundial Sub 20 en Chile.

A los 19 años, el extremo del Inter Miami volvió a demostrar su olfato goleador con una definición exquisita con el borde externo. Ingresó en el segundo tiempo y en menos de media hora resolvió el partido con una frialdad de veterano. Silvetti, que comparte plantel con Lionel Messi en Estados Unidos, fue protagonista de un momento que rápidamente se viralizó: el propio Leo lo felicitó en sus redes con un mensaje cargado de afecto. “VAMOSSS, A LA FINAL. Felicitaciones a todos!! Grande @toto.silvetti!”, escribió el capitán.

El posteo de Leo Messi con saludo para su compañero del Inter Miami Posteo Messi Seleccion argentina Sub 20 El dato sorprende: Silvetti todavía no fue titular en el torneo, pero ya suma tres goles y una asistencia en apenas 147 minutos jugados. Un promedio demoledor de una conversión cada 49 minutos. La competencia con Alejo Sarco es fuerte, aunque el “Toto” aprovecha cada oportunidad que tiene y responde siempre con goles.

“Argentina tiene jugadores de mucha jerarquía, y a Prestianni, que es uno de los mejores, lo aprovechamos”, contó el juvenil sobre su socio en el gol. También reveló lo que les pidió Placente para el complemento: “Nos pidió aprovechar los espacios y jugar con más orden. Cuando lo hicimos, el partido cambió”, dijo Silvetti, que viajó acompañado por su familia y disfruta de un presente soñado.