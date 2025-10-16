La cargada de Gianluca Prestianni, figura de la Argentina Sub 20, a los chilenos tras llegar a la final del Mundial: "Que sigan..."

Gianluca Prestianni figura en el 1-0 ante Colombia, dejó una frase picante para los chilenos tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20.

Gianluca Prestianni, delantero del Benfica, dejó una frase picante para los chilenos tras la clasificación a la final del Mundial Sub 20.

Fue figura en la semifinal, asistió en el gol del triunfo y, fiel a su estilo, Gianluca Prestianni no se guardó nada después del 1-0 de la Selección argentina Sub 20 ante Colombia. En plena euforia por la clasificación a la final del Mundial de Chile, el delantero del Benfica lanzó una frase picante que encendió las redes.

“Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocara jugar. Que sigan en contra, que parece que es cábala”. La frase tuvo un condimento extra: durante todo el torneo, el público chileno se volcó en contra del equipo de Diego Placente, alentando a los rivales en cada presentación. Para el grupo, lejos de ser un obstáculo, se volvió un motor de energía.

La cargada de Prestianni a los chilenos tras llegar a la final El palazo de Gianluca Prestianni al público chileno El palazo de Gianluca Prestianni al público chileno TyC Sports El ex Vélez Sarsfield, autor de una jugada clave para el gol de Mateo Silvetti, fue una de las figuras del partido y, además de su rendimiento, mostró la confianza que domina al plantel argentino. “Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario. Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido. Intentamos demostrar adentro de la cancha, como pasó hoy”, afirmó en zona mixta.

En el vestuario, los festejos también tuvieron dedicatoria. Los pibes cantaron con ironía “prenda la radio, encienda la tele”, una canción identificada con la selección colombiana. “Este grupo es una locura, matamos el uno por el otro. Nos queda la final. Intentaremos ganar el Mundial”, agregó Prestianni.

Gianluca Prestianni, figura y voz picante del vestuario albiceleste Gianluca Prestianni, la figura de Argentina ante Colombia DSports El técnico Diego Placente destacó la madurez del atacante y el aporte de quienes esperan su momento: “Prestianni está muy bien, más maduro. Desde que entró nos dio muchas soluciones y supo esperar su momento como Subiabre y Silvetti. A veces titulares, a veces suplentes, pero cuando entran siempre dan el 100%”.