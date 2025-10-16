Franco Colapinto habló en Austin y reveló qué necesita para renovar con Alpine: "Tengo que..."

El piloto argentino Franco Colapinto fue protagonista de la conferencia previa al GP de Estados Unidos y habló sobre sus chances de continuidad en la F1.

Franco Colapinto durante la conferencia de prensa previa al GP de Estados Unidos.

conferencia colapinto Franco Colapinto participó de la conferencia de la Fórmula 1 y habló sobre su futuro. Qué dijo Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine “Para que me confirmen para el 2026 tengo que seguir trabajando, creciendo”, expresó el argentino con serenidad, mostrando la madurez que lo caracteriza. Sin embargo, también quiso poner el foco en el esfuerzo colectivo: “Todos estamos empujando juntos y la motivación es alta. Estoy seguro de que el próximo año será importante seguir con esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”.

Colapinto destacó además la evolución que ha experimentado junto al equipo Alpine en las últimas carreras. El piloto de Pilar señaló que se siente “más cómodo con el auto” y que logró acercarse en rendimiento a su compañero Pierre Gasly, tanto en clasificación como en carrera. “Desde el parón de verano a hoy encontré cierta consistencia con el auto, que era muy impredecible para mí”, explicó.

Aun así, el argentino reconoció todavía hay aspectos por mejorar. “Hemos dado un paso adelante, pero sabemos que no estamos en el nivel que nos gustaría. Estamos tratando de entender nuestros problemas, pero llegamos a lugares donde podríamos tener ciertas ventajas y estamos listos para aprovechar las oportunidades”, agregó.

colapinto conferencia austin Franco Colapinto en la rueda de prensa, junto a Fernando Alonso y Oliver Bearman. Con una mirada centrada en el futuro, Colapinto sabe que las próximas carreras serán determinantes para su renovación con Alpine y su consolidación en la Fórmula 1.