Franco Colapinto habló en Austin y reveló qué necesita para renovar con Alpine: "Tengo que..."
El piloto argentino Franco Colapinto fue protagonista de la conferencia previa al GP de Estados Unidos y habló sobre sus chances de continuidad en la F1.
En la antesala del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto fue uno de los tres pilotos seleccionados por la Fórmula 1 para participar en la conferencia de prensa oficial. Entre las consultas inevitables, surgió la de su continuidad en la máxima categoría para la temporada 2026.
Qué dijo Franco Colapinto sobre su futuro en Alpine
“Para que me confirmen para el 2026 tengo que seguir trabajando, creciendo”, expresó el argentino con serenidad, mostrando la madurez que lo caracteriza. Sin embargo, también quiso poner el foco en el esfuerzo colectivo: “Todos estamos empujando juntos y la motivación es alta. Estoy seguro de que el próximo año será importante seguir con esta actitud, y confío en que tendremos un auto rápido”.
Colapinto destacó además la evolución que ha experimentado junto al equipo Alpine en las últimas carreras. El piloto de Pilar señaló que se siente “más cómodo con el auto” y que logró acercarse en rendimiento a su compañero Pierre Gasly, tanto en clasificación como en carrera. “Desde el parón de verano a hoy encontré cierta consistencia con el auto, que era muy impredecible para mí”, explicó.
Aun así, el argentino reconoció todavía hay aspectos por mejorar. “Hemos dado un paso adelante, pero sabemos que no estamos en el nivel que nos gustaría. Estamos tratando de entender nuestros problemas, pero llegamos a lugares donde podríamos tener ciertas ventajas y estamos listos para aprovechar las oportunidades”, agregó.
Con una mirada centrada en el futuro, Colapinto sabe que las próximas carreras serán determinantes para su renovación con Alpine y su consolidación en la Fórmula 1.
Horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora argentina)
- Viernes 17: Entrenamientos Libres (14:30) / Clasificación Sprint (18:30)
- Sábado 18: Carrera Sprint (14:00) / Clasificación (18:00)
- Domingo 19: Carrera (16:00)