¡Amarillo! Alpine presentó su impactante nuevo diseño, con Franco Colapinto y Neymar como protagonistas

Alpine presentó una decoración especial para los Grandes Premios de Austin, México y Brasil, lo que muchos interpretaron como una clara señal.

El A525 lucirá los colores de Mercado Libre en Austin, Ciudad de México y San Pablo.

La Fórmula 1 se prepara para su cita en Austin y Alpine se suma a la tendencia de las decoraciones especiales con una presentación que consolida el vínculo entre Franco Colapinto y Mercado Libre, la empresa argentina que respalda su carrera deportiva, algo que muchos interpretaron como un guiño de cara al futuro inmediato.

En el Gran Premio de Estados Unidos, el monoplaza A525 lucirá una llamativa franja amarilla, un detalle que no pasa desapercibido y que recuerda a la tonalidad que Williams utilizó hace un año en las mismas fechas. Este diseño se mantendrá en los circuitos de Ciudad de México y San Pablo, en una mini gira americana donde el piloto argentino será protagonista dentro y fuera de la pista.

Para presentar el nuevo diseño, la empresa lanzó un impactante spot en el que son protagonistas Franco Colapinto y el futbolista Neymar. “Unidos por la velocidad” es el slogan de la campaña en la que el equipo de BWT Alpine Formula One Team participa en una carrera única compitiendo contra toda la flota de Mercado Libre.

Por supuesto que la publicidad no hizo más que generar expectativas en torno al futuro de Franco Colapinto dentro de la categoría. Incluso algunos especuladores tomaron la presencia de Ney como una posibilidad de que el anuncio sobre la continuidad del argentino en Alpine para competir la próxima temporada en la Fórmula 1 se realice en el GP de Brasil.

Alpine y una alianza con espíritu latino “Nos hemos asociado con Mercado Libre como parte de una estrategia global, para llegar a nuevos públicos apasionados por la Fórmula 1”, explicó Guy Martin, Director de Marketing de Alpine. “Compartimos la visión de Mercado Libre de innovación, velocidad y trabajo en equipo, y estamos encantados de dar vida a esta colaboración en Austin, Ciudad de México y San Pablo”.