Atento, Colapinto: 5 periodistas especializados dijeron quién debería acompañar a Gasly en Alpine en 2026

La prensa británica dio su opinión sobre quién tendría que ser el segundo piloto de la escudería francesa en 2026 y Colapinto fue un nombre que se repitió.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es una incertidumbre. Todos los fanáticos esperan que el pilarense continúe un año más siendo el compañero de Pierre Gasly en Alpine, pero esa decisión la tomará Flavio Briatore y su respuesta se conocerá dentro de dos semanas (en la previa del Gran Premio de Brasil).

El guiño que recibió Colapinto en la previa del GP de Estados Unidos Mientras se define su futuro en el Gran Circo, el argentino recibió elogios de la F1 en las últimas semanas y ahora, en la previa del Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, volvió a ser el centro de atención gracias a la prensa inglesa. Esto se debe a que hicieron un riguroso análisis del que salió bien parado.

En las últimas horas, el reconocido portal británico Autosport difundió un artículo categórico: cinco periodistas especializados fueron convocados para opinar sobre quién debería ser el compañero de Pierre Gasly la próxima temporada en Alpine. Y, pese a la amplia variedad de opciones disponibles, la preferencia fue claramente argentina, ya que el nombre de Franco Colapinto apareció mencionado en dos ocasiones.

Franco Colapinto antes de Austin Franco Colapinto y un tremendo guiño de la prensa británica en la previa del GP de Estados Unidos. Dos de los cinco periodistas eligieron a Franco Colapinto como compañero de Gasly en 2026 El primero de ellos fue Stuart Codling, quien llenó de elogios al pilarense de 22 años por su gran desempeño desde su aparición en Williams y destacó sus habilidades al volante: “Es mejor de lo que hemos visto esta temporada. Si le damos un mejor coche, deberíamos ver el espectáculo que esas primeras carreras con Williams sugirieron que era posible“, lanzó.

Por su parte, Ed Hardy también escogió a Franco, pero no lo llenó de elogios como lo hizo Codling, ya que considera que el argentino debería ser el compañero del francés para que Alpine centre su atención en otros factores y no en el paddock. “En medio de todo el caos, necesita estabilidad, y una forma de lograrla es no cambiar de compañero por Gasly. Hay problemas más profundos que Colapinto. No es una súper estrella, pero lleva poco tiempo en Alpine y este entorno dificultaría a cualquiera", sentenció.