En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto fue contundente: "Confío en que..."

El piloto argentino de Alpine habló con optimismo antes del Gran Premio de Estados Unidos, donde buscará mejorar su rendimiento y afianzarse en la Máxima.

Se aproxima el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª cita del calendario de la Fórmula 1 2025. Con McLaren ya consagrado campeón del Mundial de Constructores y la disputa por el título de pilotos reducida a Oscar Piastri y Lando Norris, separados por apenas 18 puntos, el resto de las escuderías busca escalar posiciones para asegurar mejores premios económicos.

En el caso de Alpine, la situación es más compleja. El rendimiento del monoplaza no ha permitido salir del fondo de la tabla y el objetivo principal es centrarse en el desarrollo de cara al año próximo. Mientras Pierre Gasly ya renovó su contrato, Franco Colapinto encara el cierre de la temporada con un objetivo muy claro: asegurar su continuidad en 2026, una firma que podría concretarse en las próximas semanas.

El optimismo de Franco Colapinto El piloto argentino expresó su optimismo pese a los altibajos recientes: “No hemos tenido las últimas carreras más fáciles, pero como equipo, nos mantenemos concentrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista. Confío en que se avecinan carreras en las que nos irá mejor y haremos todo lo posible para estar en la contienda y tratar de sumar puntos de aquí a fin de año”, se ilusionó Colapinto.

En la última carrera disputada, en Singapur, el bonaerense finalizó 16°, mientras que Gasly cruzó la meta 19°. Sin embargo, Colapinto rescató aspectos positivos: “Singapur no estuvo exento de aspectos positivos: hicimos una buena salida y pude participar en algunas batallas por el camino, pero al final, no tuvimos el ritmo suficiente para luchar por el top 10”.

franco colapinto sprint Franco Colapinto, enfocado en el Gran Premio de Estados Unidos. Shutterstock Preparación para Austin, con el desafío de la Sprint Con el Circuito de las Américas como escenario y una carrera Sprint incluida en el fin de semana, el piloto argentino de 22 años llega preparado para el reto. “La semana pasada estuve en Enstone para repasar el fin de semana y prepararme para la próxima etapa en Las Américas, empezando por Austin. El Circuito de Las Américas es una pista increíble para conducir y, al ser un fin de semana Sprint, será fantástico tener dos oportunidades de correr en el circuito”, explicó Colapinto.