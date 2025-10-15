Tras el anuncio de Mercedes, qué pilotos tienen asegurado un asiento en la F1 2026 y cuál es la situación de Colapinto

La Fórmula 1 sumó este miércoles una noticia clave para su mercado de pilotos. Mercedes - AMG PETRONAS F1 Team anunció oficialmente la continuidad de George Russell y Kimi Antonelli para la temporada 2026, asegurando así su alineación de cara a la nueva era reglamentaria.

El director del equipo, Toto Wolff, explicó los motivos detrás de la decisión: “Confirmar nuestra alineación de pilotos siempre fue cuestión de tiempo, no de si lo haríamos. Queríamos tomarnos nuestro tiempo, gestionar las negociaciones adecuadamente y asegurarnos de que todos, en todas las partes, estuvieran contentos”.

Con el anuncio de Mercedes , ya son varios los equipos que definieron sus pilotos para la próxima temporada. El panorama actual de la grilla es el siguiente:

De este modo, solo quedan cuatro incógnitas abiertas: en Red Bull, Racing Bulls y Alpine, donde se concentran las principales dudas del mercado.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita. El argentino, que debutó esta temporada con Alpine, ha mostrado un rendimiento en ascenso, pero su renovación aún no está firmada.

Desde el equipo francés, el nuevo director general, Steve Nielsen, dio una pista alentadora sobre su continuidad: “Honestamente, no es ningún secreto. Medimos a Franco frente a Pierre (Gasly). Franco ha hecho un muy buen trabajo en las últimas tres carreras. Si eso continúa, no veo razón por la cual no pueda quedarse en el asiento, aunque la decisión todavía está un poco lejos”.

Por ahora, Colapinto mantiene su enfoque en terminar fuerte la temporada 2025 y seguir demostrando que merece seguir en la máxima categoría del automovilismo mundial.