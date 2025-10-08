Mercedes-Benz inaugura su nuevo centro de pruebas de iluminación y tecnología en Immendingen

Mercedes Benz continúa marcando estándares en innovación automotriz con la ampliación de su Campo de Pruebas Global en Immendingen, Alemania.

El nuevo centro de pruebas de iluminación de Mercedes, de 135 metros de largo y ocho metros de alto, permite evaluar sistemas de faros en condiciones constantes y reproducibles, independientemente del clima, la luz del día o las influencias externas.

La instalación recrea una carretera rural completa, con asfalto diseñado específicamente para reflejar con precisión las condiciones de vías antiguas, y permite pruebas simultáneas de hasta cinco vehículos, incluyendo simulaciones de tráfico en sentido contrario y maniquíes peatonales.

La inversión asciende a 10,5 millones de euros y requirió dos años de construcción. El desarrollo de pruebas de durabilidad también ha evolucionado con el circuito Heide, donde robots conducen los vehículos de manera autónoma sobre superficies irregulares, topes y adoquines, acelerando la validación de chasis y carrocerías.

Cada kilómetro en esta pista equivale a 150 km en carreteras en mal estado, permitiendo simular hasta 300.000 km de conducción real por vehículo.

La digitalización completa del campo de pruebas, con un gemelo digital submilimétrico, permite simular miles de kilómetros y cientos de variantes antes de los ensayos físicos. Esto optimiza los procesos de desarrollo, reduciendo costos, tiempos y la huella ambiental. Markus Schäfer, director de Tecnología de Mercedes Benz, destacó que “las pruebas virtuales y físicas se complementan, logrando un desarrollo más eficiente, rápido y sostenible que nunca”.