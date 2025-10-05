Mercedes-Maybach V12 Edition: homenaje al lujo artesanal y a más de un siglo de legado automotriz

Mercedes Benz ha presentado el Mercedes-Maybach V12 Edition, una edición especial del Clase S limitada a solo 50 unidades, concebida como tributo al motor de doce cilindros que ha definido la historia de la marca desde principios del siglo XX.

La presentación oficial tuvo lugar el 23 de septiembre de 2025 en el histórico Fuerte Michelangelo, en Civitavecchia, Italia, ante clientes VIP y la prensa internacional.

Aquel modelo ofrecía un V12 de hasta 200 CV y alcanzaba velocidades de 170 km/h, combinando potencia y elegancia para satisfacer a los conductores más exigentes.

En el corazón del Mercedes-Maybach V12 Edition se encuentra un motor V12 de 5.980 cc que entrega 612 CV y 900 Nm de par, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h.

El diseño exterior del Mercedes Benz se distingue por un acabado bicolor Manufaktur en oliva metalizado y negro obsidiana, con una franja plateada que acentúa su elegancia.

Detalles exclusivos como las llantas forjadas, el emblema conmemorativo “12” en el pilar C y elementos en oro de 24 quilates subrayan el carácter de colección de esta edición.

El interior refleja el más alto nivel de artesanía: cuero Nappa en marrón silla de montar, molduras de nogal, un volante hecho a mano y la insignia “1 de 50” refuerzan su exclusividad. Cada unidad incluye accesorios personalizados, como copas de plata Robbe & Berking y una caja de regalo para las llaves fabricada en Sindelfingen.

El Mercedes-Maybach V12 Edition solo está disponible en mercados selectos y se entregará a los clientes a partir del otoño de 2025.