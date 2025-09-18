Mercedes-Benz unifica los precios en los servicios de vans

Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, anuncia la implementación de un nuevo esquema de precios unificados para piezas y mano de obra en los servicios de mantenimiento de determinados modelos de Vans . Esta medida constituye un hito en la estrategia comercial de la compañía y refuerza su compromiso con la competitividad del mercado argentino.

El anuncio contempla reducciones de 30% en promedio en el valor de diversas piezas utilizadas en los servicios de mantenimiento, junto con la unificación de precios en toda la red de concesionarios y talleres autorizados del país. De este modo, se garantiza transparencia, previsibilidad y una experiencia homogénea para los clientes.

Como referencia, el primer service de la Mercedes-Benz Sprinter (realizado a los 20.000 kilómetros) tiene un valor desde 469.000 pesos, mientras que el servicio inicial de la Vito (a los 25.000 kilómetros) cuesta 390.000 pesos. Todos los precios incluyen IVA y estarán vigentes desde hoy hasta el 30 de septiembre de 2025.

Con esta medida, los vehículos Mercedes-Benz comprendidos en el programa alcanzan el menor costo de servicio por kilómetro del mercado, consolidando a Prestige Auto como referente en soluciones de posventa.

Esta iniciativa forma parte de una política comercial orientada a facilitar el acceso al mantenimiento oficial, asegurando que cada cliente reciba la calidad, seguridad y respaldo técnico característicos de los servicios Mercedes-Benz.

“Este reposicionamiento nos permite elevar el estándar de servicio, asegurando que nuestros clientes accedan a precios claros y homogéneos en todo el país, siempre con la calidad que distingue a Mercedes-Benz”, destacó Martín Idiarte, director comercial de Prestige Auto.

Y agregó: “Este paso refuerza nuestra visión de ofrecer una experiencia al cliente de excelencia, alineada con la estrategia comercial de la compañía y con los más altos estándares de la marca Mercedes-Benz a nivel mundial”.