Mercedes-Benz lanza el Concurso de Conductores de camiones Actros

Mercedes-Benz Camiones y Buses puso en marcha el Concurso “Conductores” en el país: el Concurso de Conductores Actros, un certamen que se desarrollará entre agosto y octubre, que busca reconocer al mejor conductor detrás del volante, promover la seguridad vial y la conducción eficiente en cuanto su impacto económico y ambiental.

El Concurso de Conductores Actros, no solo premia la destreza y dedicación de quienes conducen arriba de un camión pesado, sino que refleja la visión de la compañía: acompañar a quienes mantienen al mundo en movimiento. Y refuerza su foco en ser aliado de sus clientes con soluciones de postventa innovadoras, integrando tecnología, servicios digitales y capacitación continua. Así, Mercedes-Benz consolida su liderazgo en el mercado de camiones y se proyecta como un socio estratégico.

Como subsidiaria de Daimler Truck, la compañía desarrolla una estrategia 360° que consiste en acompañar a los usuarios de camiones en todas las etapas de su negocio, desde la venta, repuestos, REMAN, financiación y postventa, incluyendo la capacitación de conductores y clientes a través de herramientas como Fleetboard y el Truck Training.

Fleetboard, la plataforma digital de gestión de flotas de camiones será la herramienta encargada de evaluar de manera objetiva la destreza y eficiencia de cada concursante. De este modo, se demuestra cómo la postventa digital de la marca de la estrella genera valor tangible para sus clientes. Entre los indicadores que se tendrán en cuenta está el uso del acelerador y del freno auxiliar, los cuales contribuyen a lograr ahorros de combustible de hasta un 7% y permiten anticipar necesidades de mantenimiento mediante la integración con Truck Uptime. Estos son algunos de los aspectos que formarán parte de la evaluación durante la competencia.

“Fleetboard traduce la innovación en datos concretos que ayudan a optimizar la operación diaria y a elevar los estándares de seguridad vial. A través de este concurso buscamos visibilizar a los conductores que mejor aprovechan estas herramientas y reforzar el mensaje de que la postventa es mucho más que un servicio: es el verdadero diferencial que Mercedes-Benz Camiones y Buses ofrece a sus clientes”, explicó Paula Díaz, Gerenta de Servicios al Cliente y Conectividad de Mercedes-Benz Camiones y Buses.

Al finalizar la competencia, los 10 participantes con mejores resultados serán reconocidos y participarán de una evaluación final en pista, donde podrán demostrar en la práctica sus habilidades al volante.

De esta manera, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma en cada iniciativa su compromiso con los principios de ESG (Environmental, Social and Governance) y con el cliente en el centro de su estrategia. La compañía impulsa la profesionalización de los conductores, promueve la seguridad vial y fomenta una cultura inclusiva y responsable.