Mercedes-Benz celebra los 30 años de Sprinter con una edición especial limitada

Desde su aparición, la Mercedes-Benz Sprinter ha sido líder mundial en el mercado de vehículos comerciales ligeros.

Mercedes-Benz Vans Australia anuncia el lanzamiento de una Sprinter especial de edición limitada para conmemorar los 30 años de este modelo. Desde su creación, la Sprinter ha sido líder mundial en el mercado de vehículos comerciales ligeros, reconocida por su versatilidad, fiabilidad e innovación.

Para celebrar este hito, una edición limitada de tan solo 30 unidades de la Sprinter estará disponible exclusivamente online para clientes australianos. Estos vehículos, listos para la aventura, cuentan con una gama de características premium y elementos de estilo únicos, lo que los convierte en la plataforma definitiva para la exploración y la personalización.

"La Sprinter ha sido un pilar fundamental de nuestro éxito durante décadas, ofreciendo a empresas y particulares un vehículo fiable y versátil para cada necesidad", afirma Diane Tarr, directora general de Mercedes-Benz Vans Australia. "Esta edición especial rinde homenaje al legado perdurable de la Sprinter y celebra el espíritu aventurero de nuestros clientes. Nos entusiasma ofrecer este vehículo único, repleto de características para una vida en movimiento".

Características de la serie especial de la Mercedes-Benz Sprinter Basada en la potente furgoneta Sprinter 419 MWB (Mid Wheelbase), la Sprinter Edición 30 Aniversario está diseñada para conquistar cualquier aventura. Además de las impresionantes características de serie ya disponibles con la Sprinter, se han añadido las siguientes características clave para crear esta edición limitada: