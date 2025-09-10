Mercedes-Benz celebra los 30 años de Sprinter con una edición especial limitada
Mercedes-Benz Vans Australia anuncia el lanzamiento de una Sprinter especial de edición limitada para conmemorar los 30 años de este modelo. Desde su creación, la Sprinter ha sido líder mundial en el mercado de vehículos comerciales ligeros, reconocida por su versatilidad, fiabilidad e innovación.
Para celebrar este hito, una edición limitada de tan solo 30 unidades de la Sprinter estará disponible exclusivamente online para clientes australianos. Estos vehículos, listos para la aventura, cuentan con una gama de características premium y elementos de estilo únicos, lo que los convierte en la plataforma definitiva para la exploración y la personalización.
"La Sprinter ha sido un pilar fundamental de nuestro éxito durante décadas, ofreciendo a empresas y particulares un vehículo fiable y versátil para cada necesidad", afirma Diane Tarr, directora general de Mercedes-Benz Vans Australia. "Esta edición especial rinde homenaje al legado perdurable de la Sprinter y celebra el espíritu aventurero de nuestros clientes. Nos entusiasma ofrecer este vehículo único, repleto de características para una vida en movimiento".
Características de la serie especial de la Mercedes-Benz Sprinter
Basada en la potente furgoneta Sprinter 419 MWB (Mid Wheelbase), la Sprinter Edición 30 Aniversario está diseñada para conquistar cualquier aventura. Además de las impresionantes características de serie ya disponibles con la Sprinter, se han añadido las siguientes características clave para crear esta edición limitada:
- Techo alto para mayor carga y espacio para la cabeza.
- Tracción en las cuatro ruedas (AWD)
- Paquete de cabina doble de 5 asientos: acomoda a una tripulación de cinco personas con dos asientos delanteros y una segunda fila de tres asientos, completa con parlantes traseros y paneles de lujo
- Ventanas traseras tintadas para mayor privacidad y protección de la carga
- Pisos de madera duraderos para un interior resistente y práctico
- Llantas de acero negras y parrilla del radiador cromada para una apariencia exterior distintiva.
- Paquete de estacionamiento con cámara de 360 para una mejor maniobrabilidad
- Faros delanteros y traseros LED de alto rendimiento, además de faros antiniebla con función de luz de giro para una visibilidad óptima
- Sistema de navegación para guiar tus aventuras
- Espejo retrovisor digital para una mejor visibilidad trasera
- Gráficos exclusivos “SPRINTER30” y paneles de umbral opacos, acabados en elegante pintura Gris Guijarro
Cuánto cuesta la nueva versión de la Mercedes-Benz Sprinter
La Sprinter 30th Anniversary Edition representa un valor excepcional, agregando más de $25,000 en características premium por un MRLP especial de $105,931 (incluido GST).
Estas furgonetas exclusivas ya están disponibles para pedidos solo en línea, hasta el 1 de octubre de 2025, a través de la siguiente página dedicada en el sitio web de Mercedes-Benz Vans Australia.