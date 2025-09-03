Por tercer mes consecutivo, Mercedes-Benz Sprinter mantiene su precio en todas sus versiones

Prestige Auto anuncia que, por tercer mes consecutivo, mantiene sin modificaciones la lista de precios sugeridos al público para la Mercedes-Benz Sprinter en todas sus configuraciones. Esta decisión forma parte de una estrategia comercial orientada a brindar previsibilidad y confianza a sus clientes.

Respecto a los vehículos importados de Mercedes-Benz , la última actualización se realizó en febrero, con reducciones aplicadas a todo el line-up de la marca. Desde entonces, la compañía sostuvo los mismos valores y amplió la oferta de automóviles premium disponibles en el país.

En junio pasado, Prestige Auto asumió la representación, importación, distribución, producción y exportación de automóviles y vans Mercedes-Benz en Argentina. Su política de precios estables, aplicada tanto a modelos nacionales como importados, responde a construir una visión sostenida en el tiempo, enfocada en fortalecer la relación con sus clientes. Además, la Sprinter fabricada en la planta de Virrey del Pino superó nuevamente el 50% de participación en el segmento de utilitarios durante agosto, ratificando su liderazgo.

“Nuestro objetivo es mantenernos cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también condiciones comerciales que aporten estabilidad en un entorno desafiante. Seguiremos trabajando para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local”, señaló Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

Esta política reafirma el compromiso de Mercedes-Benz con la innovación, el diseño y la construcción de un porfolio cada vez más diverso y personalizado, consolidando su posición como protagonista del mercado premium.

Cuál es el precio de la Mercedes-Benz Sprinter

En septiembre, la Sprinter en configuración Furgón mediano 311 CDI se comercializa con un precio inicial de 54.784.777 pesos. El furgón largo 414 CDI asciende a 71.344.197; el furgón mixto 314 CDI está en 69.297.529 y la combi 414 asciende a 85.618.969 pesos. También está el chasis en tres versiones desde 63.094.248 pesos.