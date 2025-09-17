El SUV de Ford que rompió el mercado y es un éxito de ventas en la región

El nuevo Territory fue el producto estrella de Ford en agosto en el mercado brasileño, cerrando su primer mes completo de ventas con un récord de 1.228 matriculaciones. Con este resultado, el SUV mediano se consolida como el segundo modelo más vendido de la marca en ese mercado, detrás de la Ranger.

El modelo 2026, lanzado en julio pasado, perfeccionó aún más la nueva generación, centrándose en los atributos más valorados por los consumidores del segmento. El SUV recibió cambios de diseño y características de comodidad y seguridad, que han sido bien recibidas por los clientes desde el cambio de generación en 2023, lo que ha dado lugar a varios récords de ventas desde entonces.

Además del nuevo frontal más imponente, que refleja el ADN SUV característico de la marca, su interior, líder en espacio en su categoría, se ha vuelto aún más avanzado y refinado tecnológicamente, incluyendo nuevas pantallas y asientos con calefacción y refrigeración. Su precio de 215.000 reales (40.000 dólares aproximadamente) fue otro factor que impulsó las ventas.

El nuevo Ford Territory está equipado con el motor EcoBoost de 1.5 litros, que combina turbocompresor, inyección directa y sincronización variable de válvulas para generar 169 HP y 250 Nm de torque. Junto con la transmisión automática de doble embrague húmedo de siete velocidades, ofrece una conducción refinada y silenciosa, con cuatro modos de conducción a elegir (Normal, Eco, Trail y Sport) y freno electrónico con función de retención automática.

El éxito de la pick-up Ford Ranger

Otro modelo que destacó este mes fue la Ranger, que vendió 2.755 unidades en agosto y se ubicó en segundo lugar en la categoría, con una participación del 24,8%. En 2025, la pick-up de Ford vendió 21.868 unidades, un aumento de aproximadamente el 20% en comparación con el mismo período del año anterior, muy por encima del segmento, que creció un 9,8%.

Las ventas de Ford en Brasil

Con unas ventas totales de 5.413 unidades en agosto, Ford vendió 33.793 unidades en el año, un aumento del 18,3% en comparación con el mismo período de 2024, mientras que la industria solo creció un 3,2%.

"Con el lanzamiento del nuevo Territory, Ford cuenta con una línea completa y renovada, que continúa atrayendo nuevos clientes a la marca. Y esperamos mantener nuestra tendencia de crecimiento por encima del mercado", afirmó Daniel Sanches, Gerente Nacional de Ventas de Ford.