Todas las fotos y Sociales de la Ford Experience en Puesto del Indio Lodge
Mirá cómo se vivió la Ford Experience en Puesto del Indio Lodge. Test drives, shows en vivo y cocina mendocina en una experiencia que trascendió la conducción.
El sábado 13 de septiembre Puesto del Indio Lodge se convirtió en el escenario elegido para la Ford Experience – Ranger & Maverick Edition, una propuesta organizada por JC Lorenzo Ford – Grupo Lorenzo que trascendió cualquier idea de test drive tradicional.
Más de 500 personas disfrutaron de una jornada que dejó huella y en la cual MDZ estuvo presente para conocer la propuesta a fondo.
Te Podría Interesar
El evento comenzó a media mañana y se extendió hasta la tarde. Los asistentes pudieron ponerse al volante de dos protagonistas indiscutidos de la marca: la Maverick, con ese espíritu joven, urbano y versátil que conquistó a los más aventureros, y la Ranger, robusta y sofisticada, que una vez más demostró por qué es líder en su segmento.
Los circuitos preparados para la ocasión permitieron poner a prueba la seguridad, la tecnología y la capacidad off-road de los vehículos, en un entorno controlado pero desafiante.
Lo interesante fue que no se trató solo de autos. La experiencia buscó, desde el inicio, generar un clima de encuentro y disfrute compartido. Los espacios de distensión invitaron a conversar, relajarse y degustar los mejores sabores de la cocina mendocina. Todo acompañado por shows en vivo que dieron una linda energía, mientras las montañas se encargaban del marco perfecto para un día distinto.
Mirá el video resumen de la experiencia Ford:
En diálogo con MDZ, Cristian Da Corta, gerente comercial de JC Lorenzo, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la marca y para la provincia: “La verdad es que para nosotros tiene un significado muy importante organizar un evento de esta envergadura. Buscamos que nuestros invitados, nuestros clientes, la gente con la que día a día estamos en contacto; tengan una experiencia realmente memorable; y creo que lo estamos logrando. La idea es simple: disfrutar de probar las camionetas, pero también de este entorno, de compartir un momento distendido con la gente que todo el día nos visita y confía en nosotros como clientes”.
El paisaje mendocino de la precordillera y el día radiante sin lugar a dudas contribuyeron para que, junto a la posibilidad de disfrutar el manejo de los vehículos, la jornada fuera ideal. Como explicó Da Corta, “justamente lo que se buscó es mostrar que los vehículos pueden desarrollar todo su potencial en diferentes espacios. Son versátiles y hoy se pueden probar en este terreno súper agreste, totalmente off-road. Si bien son vehículos que muchos eligen para un uso urbano, tienen una performance increíble en un terreno montañoso o rural”.
La convocatoria superó expectativas y demostró el entusiasmo del público local. “El mendocino reacciona muy bien a este tipo de eventos. Han asistido más de 500 personas. Nuestros clientes están acostumbrados a que JC Lorenzo y Grupo Lorenzo siempre les brinde una experiencia diferencial. Nos gusta agasajar a nuestros clientes, y también a nuestros futuros clientes con este tipo de eventos”, sostuvo Da Corta.
El compromiso de Grupo Lorenzo con su comunidad se reflejó en cada detalle. Con más de 25 años de trayectoria, la red de concesionarios se consolidó como referente en Cuyo, apostando siempre a experiencias que trascienden la compra de un vehículo. Lo que se vivió en Puesto del Indio fue una jornada de aventura e innovación, donde cada persona se llevó un agradable recuerdo.
Como si fuera poco, el espíritu de la Ford Experience continuará recorriendo caminos. Según adelantó Da Corta, la próxima cita será el 1 de noviembre en San Rafael, con una propuesta similar que buscará repetir ese clima de disfrute compartido. Por otro lado, cuando le preguntamos por su camioneta favorita, no dudó: “Creo que hoy en día para mí la Maverick Tremor es la pick-up mediana o chica que a mí me tiene enloquecido. Son 250 caballos, una performance increíble, la podés usar como vehículo urbano, y la podés usar acá en este tipo de terreno. La verdad que es increíble. Ahora, tengo que decirte que en realidad me gustan todas. Todas son lindas. Es muy difícil elegir una porque que todas son espectaculares”.