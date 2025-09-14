Ford Performance cambia su nombre a Ford Racing y anuncia regreso a la Fórmula 1

La división Ford Racing debutará en enero con su primer modelo de producción y presencia en las principales competencias mundiales.

Ford anunció el cambio de nombre de su división de vehículos de alto rendimiento y competición: Ford Performance pasa a denominarse Ford Racing. La nueva identidad contempla el regreso a la Fórmula 1 y la participación en competiciones de gran prestigio como Dakar, Bathurst, Le Mans y Daytona.

Will Ford, director general de Ford Racing, explicó que no se trata de un movimiento de marketing sino de un compromiso estratégico: “Este cambio representa una misión renovada, destinada a eliminar barreras entre los equipos de desarrollo de competición, calle y todoterreno”.

La visión es clara: las innovaciones nacidas en la pista se trasladarán directamente a los modelos de producción.

Según Ford, lo aprendido en pruebas extremas como la Baja 1000 impactará en futuros F-150 Raptor, mientras que los avances aerodinámicos de Daytona y Le Mans se aplicarán en los próximos Mustang.

La división estará encabezada por Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, quien tendrá a cargo la incorporación de nuevos talentos, la ampliación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades internas.