Ford Performance cambia su nombre a Ford Racing y anuncia regreso a la Fórmula 1
La división Ford Racing debutará en enero con su primer modelo de producción y presencia en las principales competencias mundiales.
Ford anunció el cambio de nombre de su división de vehículos de alto rendimiento y competición: Ford Performance pasa a denominarse Ford Racing. La nueva identidad contempla el regreso a la Fórmula 1 y la participación en competiciones de gran prestigio como Dakar, Bathurst, Le Mans y Daytona.
Will Ford, director general de Ford Racing, explicó que no se trata de un movimiento de marketing sino de un compromiso estratégico: “Este cambio representa una misión renovada, destinada a eliminar barreras entre los equipos de desarrollo de competición, calle y todoterreno”.
La visión es clara: las innovaciones nacidas en la pista se trasladarán directamente a los modelos de producción.
Según Ford, lo aprendido en pruebas extremas como la Baja 1000 impactará en futuros F-150 Raptor, mientras que los avances aerodinámicos de Daytona y Le Mans se aplicarán en los próximos Mustang.
La división estará encabezada por Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, quien tendrá a cargo la incorporación de nuevos talentos, la ampliación de recursos y el fortalecimiento de las capacidades internas.
Más allá de los vehículos de alto rendimiento, la estrategia incluye experiencias como escuelas de conducción y programas todoterreno, considerados parte central de su misión.
El primer modelo Ford Racing de producción bajo esta nueva etapa será presentado en enero.
El anuncio también remite a los orígenes de la compañía. En 1901, Henry Ford compitió con el “Sweepstakes” contra el piloto más reconocido de Estados Unidos. Aquella victoria fue clave para cimentar el nacimiento de Ford Motor Company.
La nueva denominación y logotipo ya se aplican de forma inmediata y se presentarán oficialmente durante el inicio de la próxima temporada en enero, en el Rally Dakar, las 24 Horas de Daytona y el lanzamiento del nuevo programa deportivo.