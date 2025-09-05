Presenta:

Nissan

Nissan presenta la nueva X-Trail Advance: diseño, tecnología y confort para el SUV de siete asientos

Una nueva versión que amplía la gama del SUV de Nissan diseñado para adaptarse a cada estilo de vida.

Esta nueva versión del SUV de Nissan se encuentra disponible desde 55.449.000 pesos.

Esta nueva versión del SUV de Nissan se encuentra disponible desde 55.449.000 pesos.

Nissan X-Trail Advance (1)
X-Trail Advance interior 3 - Foto principal

Nissan anuncia la llegada al mercado local de la nueva X-Trail Advance, un modelo que se suma a su reconocida familia de SUV. Esta incorporación enriquece el porfolio de la marca con el confort, tecnología y solidez que caracteriza a la compañía.

"En Nissan trabajamos permanentemente para acercar a nuestros clientes más opciones dentro de cada segmento. El crecimiento de la categoría SUV en Argentina –que ya representa más del 30% de las ventas de la industria– demuestra que los consumidores buscan espacio, versatilidad y seguridad en un solo vehículo." destacó Gastón Forbes, Gerente de Producto de Nissan Argentina.

Qué motor tiene el Nissan X-Trail Advance

Al igual que la versión Exclusive, esta nueva opción del Nissan X-Trail viene equipada con un motor 2.5 de cuatro cilindros que desarrolla 181 HP, que se asocia a una caja de cambios automática del tipo CVT, que se encarga de enviar toda la potencia a las ruedas delanteras.

Nissan X-Trail Advance
Nissan X-Trail Advance

Nissan X-Trail Advance

Equipamiento de la Nissan X-Trail Advance

Con esta nueva edición, Nissan presenta un SUV pensado para quienes buscan confianza y versatilidad, ideal tanto para la vida urbana como para los viajes largos. La Nissan X-Trail Advance ofrece un diseño moderno, con techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED, además de un interior que combina amplitud, gracias a sus tres filas de asientos, y practicidad con su pantalla interactiva de 8 pulgadas y climatización de doble zona.

Fiel al ADN innovador de la marca, incorpora un paquete completo de tecnologías de seguridad y asistencias a la conducción, como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia y control crucero inteligente, que acompañan a los conductores en todo momento.

La llegada de esta versión complementa la actual oferta de la Nissan X-Trail en Argentina (que ya cuenta con las variantes e-Power y Exclusive) y reafirma el compromiso de Nissan de ofrecer una gama diversa, competitiva y pensada para cada estilo de vida.

Cuál es el precio del Nissan X-Trail Advance

Esta nueva versión del SUV se encuentra disponible desde 55.449.000 pesos.

