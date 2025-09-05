Nissan presenta la nueva X-Trail Advance: diseño, tecnología y confort para el SUV de siete asientos

Nissan anuncia la llegada al mercado local de la nueva X-Trail Advance , un modelo que se suma a su reconocida familia de SUV. Esta incorporación enriquece el porfolio de la marca con el confort, tecnología y solidez que caracteriza a la compañía.

"En Nissan trabajamos permanentemente para acercar a nuestros clientes más opciones dentro de cada segmento. El crecimiento de la categoría SUV en Argentina –que ya representa más del 30% de las ventas de la industria– demuestra que los consumidores buscan espacio, versatilidad y seguridad en un solo vehículo." destacó Gastón Forbes, Gerente de Producto de Nissan Argentina .

Al igual que la versión Exclusive, esta nueva opción del Nissan X-Trail viene equipada con un motor 2.5 de cuatro cilindros que desarrolla 181 HP, que se asocia a una caja de cambios automática del tipo CVT, que se encarga de enviar toda la potencia a las ruedas delanteras.

Con esta nueva edición, Nissan presenta un SUV pensado para quienes buscan confianza y versatilidad, ideal tanto para la vida urbana como para los viajes largos. La Nissan X-Trail Advance ofrece un diseño moderno, con techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED, además de un interior que combina amplitud, gracias a sus tres filas de asientos, y practicidad con su pantalla interactiva de 8 pulgadas y climatización de doble zona.

Fiel al ADN innovador de la marca, incorpora un paquete completo de tecnologías de seguridad y asistencias a la conducción, como alerta de colisión frontal, frenado de emergencia y control crucero inteligente, que acompañan a los conductores en todo momento.

La llegada de esta versión complementa la actual oferta de la Nissan X-Trail en Argentina (que ya cuenta con las variantes e-Power y Exclusive) y reafirma el compromiso de Nissan de ofrecer una gama diversa, competitiva y pensada para cada estilo de vida.

Cuál es el precio del Nissan X-Trail Advance

Esta nueva versión del SUV se encuentra disponible desde 55.449.000 pesos.