Ford y el cambio en la denominación de su división deportiva: "nueva era en la pista"

Ford anunció hoy el cambio de nombre de su división deportiva, Ford Performance, a Ford Racing. Este cambio o "nueva era en la pista" refleja el ambicioso programa de competición internacional de la marca, que se prepara para regresar a la Fórmula 1 y competir en algunas de las carreras más importantes del mundo, como Dakar o Le Mans.

Según Will Ford, director general de Ford Racing , este cambio no es una estrategia de marketing. “Es una promesa y señala una nueva misión más enfocada en romper las barreras entre los equipos de desarrollo de autos de competición, de calle y todoterreno de la marca”.

“Bajo la misma bandera global de Ford Racing , nuestros ingenieros y diseñadores desarrollarán nuestros autos de alto rendimiento homologados para calle junto con nuestros autos de carreras. La tecnología que sobreviva a la Baja 1000 estará en el ADN del próximo F-150 Raptor. Las lecciones aerodinámicas que aprendimos en Daytona y Le Mans se plasmarán en la carrocería del próximo Mustang. Es una línea directa desde la pista hasta el taller del cliente, y comienza ahora mismo", afirma.

Ford Racing estará dirigido por el director global Mark Rushbrook y también se encargará de incorporar nuevos talentos al equipo, además de aumentar los recursos y las capacidades internas para expandir el negocio dentro y fuera de la pista. Más allá de la gama de vehículos de alto rendimiento, su trabajo va más allá de las máquinas; se trata de experiencias. Las escuelas de carreras y las experiencias todoterreno no son proyectos secundarios, sino una parte central de su misión. El primer vehículo de producción nacido de este nuevo concepto de Ford Racing debutará en enero.

Volver a las raíces

En 1901, el tatarabuelo de Will Ford, Henry Ford compitió con un auto que él mismo construyó, llamado Sweepstakes, contra el piloto más famoso de Estados Unidos. No era piloto de carreras. Pero tenía que ganar: “Si hubiera perdido ese día, Ford Motor Company quizá no existiría. Ganó. Y ese ADN, esa necesidad de demostrar nuestro valor, de innovar bajo presión y de ganar, es la razón por la que estamos aquí hoy. Es la razón por la que volvemos a nuestras raíces”, dice Will Ford.

Los cambios de nombre y logotipo serán visibles inmediatamente, y la nueva identidad de Ford Racing cobrará vida en el lanzamiento de la nueva temporada de carreras en enero, en el Rally Dakar, las 24 Horas de Daytona y en la presentación del nuevo programa de Ford Racing.

“No se equivoquen: competiremos al más alto nivel en todo el mundo, desde la Fórmula 1 hasta el Campeonato Mundial de Rally, desde Le Mans hasta Bathurst. Y vamos allí con un único propósito. No vamos solo a competir. Vamos a ganar”, añade Will Ford.