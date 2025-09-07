El Toyota Highlander ahora es 4x4 en todas sus versiones: todos los cambios del SUV

Toyota anuncia hoy la Highlander 2026, que continúa su evolución con un estilo audaz, un interior de tres filas de asientos bien equipado, amplio espacio para pasajeros y carga, y la opción de motorización naftera o híbrida. Para 2026, la Highlander incluye tracción total de serie en los modelos como novedad, entre otras cosas que pasamos a describir.

Durante más de 25 años, la Toyota Highlander se ha ganado la reputación de ofrecer un manejo y control similares a los de un automóvil de pasajeros, junto con la potencia y versatilidad de una SUV mediana. Los modelos con motor naftero estarán disponibles en las versiones XLE, XSE, Limited y Platinum, y los modelos híbridos también en las versiones XLE, Limited y Platinum.

El interior de la Highlander ofrece estilo, utilidad y comodidad tanto para conductor como para pasajeros. Está disponible con asientos tapizados en tela o cuero, según la versión. Tiene capacidad para siete personas cuando está equipada con asientos tipo capitán en la segunda fila, y las versiones nafteras o híbrida XLE y Limited ofrecen un banco opcional en la segunda fila con capacidad para hasta ocho personas.

Ofrece hasta 2.400 litros de volumen de carga con la segunda y tercera filas rebatidas. La Highlander también incluye climatizador de tres zonas de serie, carga inalámbrica compatible con Qi y la opción de pantalla táctil de 8 pulgadas o de 12,3 pulgadas, que gestiona el sistema Toyota Audio Multimedia.

Qué motores ofrece la Toyota Highlander

El Toyota Highlander Híbrido combina un motor DOHC de cuatro cilindros y 2.5 litros de alta eficiencia con dos motores-generadores eléctricos. El resultado final es una maravilla para quienes buscan eficiencia: 243 caballos de fuerza netos combinados y una capacidad de remolque de hasta 1.600 kg para todas las versiones híbridas.

Para quienes buscan una opción de gasolina eficiente y potente, los modelos Highlander con motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2.4 litros de 265 caballos de fuerza y 420 Nm de torque son la solución.

Según la versión, los colores exteriores incluyen Negro Medianoche Metalizado y Blueprint. Los colores con costo adicional incluyen Heavy Metal, Ruby Flare Pearl y Wind Chill Pearl. Los colores interiores también varían según la versión: los modelos con tapizado de tela están disponibles en negro o grafito; los modelos con tapizado de cuero están disponibles en negro y grafito, y la versión Platinum tiene un color interior exclusivo en caramelo esmaltado.

Cuál es el precio del Toyota Highlander

Se espera que la línea Highlander 2026 llegue a los concesionarios Toyota de EE. UU. en noviembre. El Precio de Venta Sugerido por el Fabricante (MSRP) comenzará en $45,270 para la versión XLE de gasolina y $47,020 para la versión XLE híbrida, sin incluir el cargo por procesamiento y manejo del concesionario.