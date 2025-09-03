Toyota inició la exportación de Hiace a Brasil

Toyota Argentina inició la exportación de Hiace a Brasil , el principal mercado de vehículos de América Latina. A partir de hoy, la filial brasileña debuta en el mercado de vans con este modelo que logró posicionarse como un referente dentro de su segmento a nivel mundial: más de 6 millones de unidades vendidas en más de 150 países a lo largo de seis generaciones.

La producción de Hiace en Argentina comenzó en 2024, en una nueva nave industrial de la planta de producción de Toyota en la localidad de Zárate. Un aspecto clave de este proyecto es la complementariedad productiva con Hilux y SW4, ya que Hiace comparte con ellos motor y eje trasero, dos componentes fundamentales.

Con otra puesta a punto, Hiace está equipada con el mismo conjunto motor-transmisión de Hilux y SW4 (2.8L - 1GD), que se destaca por su confiabilidad y aplomo frente a cualquier situación. Hiace se distingue por su versatilidad, confort y seguridad, combinando la reconocida confiabilidad de los vehículos Toyota con atributos que caracterizan a la marca: calidad, durabilidad y confianza (QDR, por sus siglas en inglés).

Ofrece una completa dotación de seguridad con doble airbag frontal, airbag de rodilla para el conductor, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendientes.

En materia de confort, Hiace incluye aire acondicionado con salidas traseras, control de velocidad crucero, volante multifunción, computadora de a bordo con display de 4,2 pulgadas y sistema multimedia con pantalla táctil de 9 pulgadas. Uno de sus principales diferenciales dentro del segmento es la transmisión automática de 6 marchas, que refuerza la facilidad de manejo y eleva la experiencia de conducción.

Hiace está fabricada sobre una plataforma autoportante de estructura anular, que le confiere al vehículo una alta resistencia a la torsión que asegura un nivel de performance dinámica superior y durabilidad en todas las condiciones de carga.

Las exportaciones de Toyota Argentina

Toyota es el mayor exportador industrial de Argentina: el 80% de la producción se destina a mercados de América Latina y el Caribe, lo que representa casi el 5% de las exportaciones totales del país. En el primer semestre de 2025, la compañía significó el 51% de las exportaciones de vehículos.