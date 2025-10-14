Con la presencia de Messi, la Selección argentina enfrenta a Puerto Rico: formaciones, hora y TV

La Selección argentina cerrará la gira de octubre ante Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. La gran duda es si Messi va de entrada o ingresa en el ST.

Sin Messi, la Selección argentina viene de derrotar 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

La Selección argentina, que tendrá a Lionel Messi, se enfrentará este martes a su par de Puerto Rico en el marco de un amistoso internacional. El encuentro se disputará en el Chase stadium de la ciudad estadounidense de Miami desde las 21.00 (hora de Argentina), aún sin árbitro definido, pero con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

El equipo de Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Venezuela, el pasado viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco del primer amistoso de esta fecha FIFA de octubre. Con un mix entre habituales titulares y suplentes y sin la presencia del capitán, la Albiceleste superó sin problemas a la Vinotinto con el gol de Giovani Lo Celso.

Giovani Lo Celso goleador Giovani Lo Celso, el goleador de la victoria de la Selección argentina frente a la Vinotinto ofrenda su tanto al cielo. @Argentina La Selección argentina va por otro triunfo en su gira por Estados Unidos Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el DT planea repetir tan solo a tres futbolistas del once que inició el partido ante el elenco venezolano: Emiliano Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

Por su parte, Messi ingresará algunos minutos en este partido que se disputará en la casa de su actual equipo, el Inter Miami, aunque todavía no es seguro si irá de entrada o si ingresará desde el banco. Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro: Amistoso internacional

Argentina – Puerto Rico

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Horario: 21 TV: TyC Sports / Telefe Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Aníbal Moreno, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, José López y Nicolás Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.