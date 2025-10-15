El picante posteo de Chiqui Tapia tras el 1-0 de la Argentina Sub 20 a Colombia y el pasaje a la final del Mundial

Chiqui Tapia subió una foto de Diego Placente con un “shhh” y una sugerente canción en Instagram, en clara alusión a las declaraciones que calentaron la previa.

Claudio "Chiqui" Tapia lo hizo de nuevo: posteo y tema picante para lo que hablaron de más. Foto: archivo

Apenas minutos después del triunfo de la Selección argentina Sub 20 ante Colombia, que le dio el pase a la final del Mundial de Chile, Chiqui Tapia encendió las redes con una publicación directa y con un mensaje sugerente incluido.

En su cuenta de Instagram, el presidente de la AFA subió una foto de Diego Placente, serio y concentrado, con la leyenda “Shhh ” y una elección musical que no fue casual: “Mamita ven (Sh shh nadie lo sabrá)”, el remix de DJ Jose de Scasso, Altos Remix y Martin Vegas, toda una ironía futbolera.

El picante posteo de Chiqui Tapia tras la clasificación a la final Posteo de Chiqui Tapia El gesto y la canción fueron interpretados como una respuesta a los colombianos que calentaron la previa, entre ellos el DT César Torres y el defensor Luis Landázuri, quienes habían lanzado declaraciones picantes sobre la Albiceleste.

El “shhh” tiene historia. En los cuartos de final ante México, Placente había hecho el mismo gesto contra el técnico Eduardo Arce tras un cruce caliente que terminó con empujones y una expulsión revisada por VAR. Desde entonces, ese gesto se transformó en un sello del DT argentino.