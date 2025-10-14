El palito del DT Colombia a la Selección argentina a horas de las semis del Mundial Sub 20: "A ellos les gusta..."
César Torres, entrenador de Colombia, palpitó el cruce ante la Albiceleste y le tiró un dardo al equipo dirigido por Diego Placente.
Este miércoles a partir de las 20:00 (hora de Argentina), la Selección argentina comandada por Diego Placente irá en busca de la final del Mundial Sub 20 ante Colombia. Tras aplastar a Nigeria por 4-0 en los octavos y despachar a México en cuartos tras un contundente 2-0, la Albiceleste buscará seguir haciendo historia ante los Cafeteros.
Por su parte, Colombia viene de dar el gran golpe en los cuartos, ya que se impuso por 3-2 ante España, una de las grandes favoritas al título, en un partidazo de aquellos. Además, en los octavos se impusieron ante Sudáfrica con un cómodo 3-1.
El DT de Colombia palpitó la semifinales ante Argentina
Es por ello, que ahora se vendrá un duelo de alto voltaje entre ambas selecciones sudamericanas y a tan solo un día de lo que será el encuentro, César Torres, entrenador del combinado cafetero, habló en conferencia de prensa y palpitó el choque: “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competirla para ganar. De todas formas, aún no hemos conseguido nada, el país sabe que no hemos conseguido nada, hay que enfocarse en este partido y hacer bien las cosas para poder llegar a la final", lanzó.
"Vamos a competir ante Argentina para ganar, tenemos la ilusión, el sueño... Los respetamos como hemos respetado a todas las selecciones, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Sé que va a ser un lindo partido, muy parejo, como han sido los dos que jugamos en el Sudamericano (empate 1-1 y victoria de Argentina por 1-0)", agregó.
El palito a la Selección argentina
Por último, Torres hizo referencia a la actitud de los futbolistas de Colombia y aprovechó para tirarle un palito a los dirigidos por Placente tras lo ocurrido ante México: "Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo de nosotros, somos muy maduros para no caer en las provocaciones", avisó.