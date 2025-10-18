La polémica decisión de Gallardo pese al triunfo vital de River ante Talleres en Córdoba

A pesar del enorme alivio que significó para River la victoria en el Kempes, Marcelo Gallardo no dio indicios de que se hayan liberado tensiones internas.

River Plate obtuvo un triunfo vital este sábado ante Talleres de Córdoba como visitante. Fue por 2-0 con goles de Gonzalo Montiel y Maxi Meza por la fecha 13 del Clausura, logrando así cortar con una funesta racha de 4 derrotas al hilo y 6 en 7 partidos sumando todas las competencias, lo que trae un gran alivio en Núñez.

Sin embargo, pese al inmenso desahogo que significó este resultado, parece no haber liberado todas las tensiones que se fueron instalando en el Millonario durante las últi8mas semanas. Es que Marcelo Gallardo, de manera completamente inesperada, tomó la polémica decisión de no dar declaraciones y cancelar la conferencia de prensa.

Gallardo tomo la decisión de no hablar en conferencia de prensa.



El plantel regresa ahora en chárter.



Rivero salió por una problema estomacal. El resto todos bien.



Domingo: El plantel tendrá jornada de descanso. pic.twitter.com/9BbVMJkpmX — Maximiliano Grillo (@maxigrillo) October 19, 2025 Esta postura no es gratuita, ya que por protocolo, es obligatorio brindar las ruedas post partido, y ahora la Banda se expone a una multa millonaria equivalente a 250 entradas generales (unos $5.750.000 pesos), como ya le había pasado luego de hacer lo mismo en agosto luego de ganarle a Sarmiento.

Si bien no hay una confirmación oficial, ya que el Muñeco tampoco dijo una sola palabra cuando se marchó del estadio (aunque si se frenó para sacarse fotos y firmar autógrafos a los hinchas presentes), se estima que el DT tomó esta tajante medida luego de todo lo que se habló en la última semana, después de la derrota ante Sarmiento en el monumental, y de las duras declaraciones de Jorge Brito.